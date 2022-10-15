Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью отразили попытку прорыва на Бериславском направлении, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Пара небесных сотен отправилась прямиком в приёмную Бандеры», — пишет Олег Б.

Множество пользователей сделало восторженные заявления и выразили слова благодарности защитникам нашей Родины.

«Солдатики наши, храни вас Бог!» — написала Наталья С.

«Слава Богу и Слава нашим ребятам!» — радуется Татьяна Б.

«Господи, помоги нашим защитникам! Молодцы, ребята! Мы за вас, мы с вами! Храни вас господь!» — обратилась Людмила Г.

Некоторые комментаторы не имели даже тени сомнения в том, что российская оборона в Херсонской области даст трещину.

«Мы и не сомневались в наших бойцах, которые, несмотря ни на что, продолжают защищать мирное население», — указывает Ляйсан Р.

«Так держать! Наши бойцы — очень сильные ребята. Надеемся, что вскоре получится полностью очистить нашу землю от этих террористов», — написала Валерия Б.

Часть людей не перестаёт удивляться упорству нацистов, командование которых бросает на убой всё больше и больше людей, лишь бы показать своим американским хозяевам, как сильно они хотят понравиться. А кто-то и вовсе считает, что киевские власти не имеют возможности прокормить свою армию этой зимой и теперь пытается максимально сократить её численность.

«Такое ощущение складывается, что киевский неонацистский режим просто утилизирует будущие голодные рты. По-другому эти мясные «наступления» назвать сложно. Причины нужно искать не в Киеве, а в Вашингтоне», — считает Макар И.

Ряд пользователей указывает на то, что уровень подготовки личного состава ВСУ оставляет желать лучшего. Даже военная подготовка в странах НАТО и натовское оружие не даёт нацистам существенного преимущества, и они постоянно оказываются в проигрыше.

«Если на чистоту, то скорей всего надо говорить «натовских войск». Там [ВСУ] уже не осталось, поди», — предполагает Павел Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Да уж. Вот и вся подготовка ВСУ в Германии и Британии. Оказалось, что высокоинтеллектуальный план «забросать противника трупами» — не такой уж и универсальный», — подметил Никита Ю.

Нашлись и те, кто призвал граждан не терять бдительности, поскольку наш враг всё ещё намерен совершить мощные наступательные действия с целью прорвать российскую линию обороны и рассечь нашу военную группировку на две части.

«Это же только одно направление. Там, вроде как, нацики планировали наступать с нескольких», — напомнил Дмитрий А.

«Расслабляться ещё рано. Скорее всего, это неудачное наступление действительно представляло собой отвлекающий манёвр. Бросить на убой пару тысяч смертников, чтобы на другом направлении несколько десятков тысяч всё-таки прорвали линию обороны», — поделился своим мнением Геннадий О.

Напомним, 15 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал в своём Telegram-канале о том, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью отразили попытку прорыва на Бериславском направлении.