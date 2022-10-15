Видеообращение заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, опубликованное в его Telegram-канале, в котором чиновник предупредил, что киевские нацисты «пытаются начать наступление на Херсонщине».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Стремоусов утверждает, что одно из направлений наступления противника — это дорога Дудчаны — Берислав. ВСУ пытаются закрепиться на правом берегу Днепра, поэтому чиновник рекомендовал жителям правобережной части региона «воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых».

«Армия России — мощь и сила! Всё будет отлично. Победа за Россией!» — убеждена Ирина П.

Многие пользователи убеждены, что после ошибок, допущенных в Харьковской области, Вооружённые силы России не собираются наступать на те же грабли. Поэтому к линии соприкосновения были стянуты дополнительные силы, чтобы не позволить нацистам прорваться за линию обороны.

«Туда Вооружённые силы РФ стягивали резервы, так что не боимся! Наши справятся! Верим в вас, ребята!» — обращается Фарида К.

«Сейчас главное — выбрать правильную тактику. Уверена, что наш новый командующий спецоперацией с этим успешно справится!» — написала Евгений В.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевскому режиму жизненно необходимо показывать своим хозяевам военные победы, иначе они лишатся всей западной поддержки.

«Им это необходимо. Им нужно показывать успехи, чтобы оружие поставляли больше и больше», — отметил Артём Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

«Выслуживаются перед вашингтонским хозяином. Боятся, что им грошей больше не дадут из-за отсутствия победных результатов», — поделился своим мнением Денис Д.

Часть людей не сомневается в том, что попытка ВСУ прорвать российскую оборону в Херсонской области окажется полным провалом, поскольку нацистская армия вымотана, обескровлена и пытается завалить Вооружённые силы РФ трупами своих необученных солдат.

«Пытаются, да не смогут», — уверен Эдуард М.

«Как пытаются, так и отойдут обратно, забившись в угол. Надеюсь, наши среагируют быстро», — написал Павел С.

«Ключевое слово «пытаются». У ВСУ явно это наступление будет провальным, ведь их армия ослабла и за последнее время много потерь у них было», — считает Дина М.

Ряд пользователей указывает на то, что ВСУ скопили в Херсонской области значительное количество живой силы, но даже этого им не хватит, чтобы сломить мощную российскую оборону.

«Пытаются — это слишком для них. Скорее испытывают жалкое желание с наименьшей вероятностью успеха», — подметила Ариана П.

«Ничего у них не получится. Их планы всем прекрасно известны, а на политическом плане у них всё уже сыпется», — указывает Сергей Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что для Киева это может оказаться последней попыткой наступления, ведь потеряв такое огромное количество человек, у нацистов не останется возможности даже обороняться.

«Всё, чего они добьются, так это новых потерь. Вот и всё», — считает Альберт К.

«Наши уже пишут, что не удалось у ВСУ организовать наступление, те несут большие потери», — отметила Арина С.

«Вот интересно мне: если они собирают кулак для прорыва, можно ли весь этот кулак накрыть?» — спрашивает Виталий Ч.

Напомним, 15 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в своём Telegram-канале о том, что киевские нацисты «пытаются начать наступление на Херсонщине».