Решение правительства Саудовской Аравии дополнительно выделить на гуманитарную помощь беженцам с территории бывшей УССР $400 млн вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Страны Персидского залива — Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ — уже неоднократно выделяли средства на оказание гуманитарной помощи беженцам с территории бывшей УССР, которые выехали в европейские страны.

«Если речь идёт о беженцах, то осуждать тут не за что. Гуманитарная помощь женщинам, детям, старикам — это благое дело», — считает Максим Б.

Многие пользователи не видят ничего плохого в том, что такие страны, как Саудовская Аравия, оказывали помощь беженцам, которые были вынуждены покинуть территорию бывшей УССР.

«Беженцам пусть помогают. Главное, чтобы эти деньги в руки нацистов не попали и не стали средством для убийства людей», — указывает Олег Е.

Но некоторые комментаторы беспокоятся, что средства, переданные в помощь людям, дойдут до адресата, поскольку процедура осуществления гуманитарной помощи проходит черед кабинеты киевского неонацистского режима.

Адольфо Томмази. Эмигранты. 1896

«Интересно, до людей эта помощь дойдёт? Хотя бы дровами обеспечить — уже помощь», — поделилась своим мнением Лейсан Р.

«Главное, чтобы в руки не передавали, а лично помогали, иначе все эти киевские фонды перенаправят деньги прямо в карман киевским олигархам. Проще говоря, разворуют», — пишет Андрей А.

Часть людей даже не сомневается в том, что деньги, переданные в гуманитарных целях, будут попросту разворованы верхушкой неонацистского режима в Киеве.

«Дойдут ли бабки до простых [жителей территории бывш. УССР]? А то ранее уже много раз были выявлены случаи того, как гуманитарка иностранная до них даже и не доходит», — указывает Тимур М.

«Вот это да! Неужели они не знают, что до [беженцев с территории бывш. УССР] она не дойдёт? Всё по карманам рассуют. Жаль, это бессмысленная трата денег и нам подножка», — подметила Татьяна С.

«Гуманитарка — это, конечно, здорово, но Зеленский все деньги забирает на своих фашистов и свою наркоту», — написал Арсений Р.

«Зеля-попрошайка выпросил. Пока дают, будет просить. Мухаммед Бен Салман, зачем даёшь? До народа эти деньги всё равно не дойдут!» — обращается Еремей К.

Ряд пользователей указывает на то, что гуманитарная помощь может оказаться помощью киевским военным, которые терзают мирное население.

«Саудиты даже не понимают, что совершают большую ошибку. Киевскому режиму не стоит доверять ни при каких условиях. Они никогда честностью не отличались», — предупреждает Екатерина С.

«Эти деньги пойдут на войну. Саудиты хотели помочь мирным людям, а помогут вооружённым нацистам, которые убивают мирных людей», — указывает Арсений М.

Напомним, 15 октября Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и главарём киевского неонацистского режима Владимиром Зеленским о том, что правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь беженцам с территории бывшей УССР $400 млн.