Заявление главаря Киевской неонацистской областной военной администрации Алексея Кулебы о том, что на территории Киевской области случился ракетный удар, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM б. УССР

«Три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течёт вода и как бомбят инфраструктуру киевского неонацистского режима», — указывает Илья В.

Многие пользователи были рады узнать, что ракетный Армагеддон, который случился на всей территории бывшей УССР, оказался не разовой акцией устрашения, а планомерной и выверенной стратегией по ликвидации инфраструктуры киевского неонацистского режима.

«Да ладно?! Ничего себе! Самое главное, ни с чего, да? Сколько мы вас раз предупреждали? Отныне шутки кончились», — написал Евгений И.

Некоторые комментаторы отмечают, что все эти ракеты, падающие на территории бывшей УССР, лишь малая тень всего того нацистского ужаса, которому подвергался народ Донбасса на протяжении восьми лет.

«Доброе утро, Киев. Думали, что можно восемь лет без последствий обстреливать Донецкую и Луганскую Народные Республики, совершать террористические акты? Последствия пришли», — отметил Антон К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский террористический режим

«Каждую ночь на Киев по горящему бензовозу падает. Пусть не спят, а сидят в метр и думают над своим поведением, становясь на путь исправления», — написал Владимир К.

Часть людей советует нацистам не обвинять в ударах Россию, а прибегнуть к своей излюбленному приёму — говорить, что сами себя обстреляли.

«А чем там Россия могла ударить, если у нас, по мнению киевской власти, с марта уже нет никаких ракет?» — удивляется Марина Г.

«Опять сами себя обстреляли! Да что же это такое?» — пишет Иван Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что ракетные удары не прекратятся, пока киевский неонацистский режим с его главарём Владимиром Зеленским не откажутся от террористической политики.

«Это профилактика для Зеленского, чтобы не забывал, какие последствия его будут ждать после терактов на нашей территории», — поделился своим мнением Ярослав М.

«Не захотели они решать вопросы только на линии фронта, прибегли к обстрелам российской территории и террористическим актам. Теперь придётся им мириться с последствиями решений, которые они принимали», — отметила Belinda W.

Нашлись и те, кто считает недостаточными такие ракетные удары по инфраструктуре врага. Граждане уверены, что у России есть оружие помощнее.

«Да уж. Который день утюжат эти электростанции, а эти всё ещё со светом. Мощна была советская власть, коли такую неубиваемую инфраструктуру на [территории бывш. УССР] построила», — считает Геннадий О.

«Так не отвечают на обстрелы Белгорода. Как говорят наши военные, можно разрушить ТЭЦ, так её можно и починить. Поэтому военные говорят, что надо до основания бить, чтобы и восстановить было нельзя. Оружие соответствующее у нас имеется», — указывает Антон К.

Напомним, 15 октября главарь Киевской неонацистской областной военной администрации Алексей Кулеба написал в своём Telegram-канале о том, что на территории Киевской области случился ракетный удар.