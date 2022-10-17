Заявление шведского премьер-министра Магдалену Андерссон о том, что Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования взрывов на «Северных потоках», а информация о том, что каждая страна занимается этим делом отдельно, — это ложь, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Мы, конечно же, готовы сотрудничать с Россией. Но есть одно условие — кто виноват, решаем мы!» — написал Еремей К.

Многие пользователи справедливо отметили, что расследованием диверсии на «Северных потоках» почему-то занимается три европейские страны, а Россию, которой непосредственно принадлежат эти газопроводы, к этому делу даже не подпускают.

«Ага, конечно. Тем не менее Россию они не допустили к расследованию, никак это не аргументировав», — написал Василий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что в этом деле даже и расследование не требуется, поскольку на фотографии отчётливо видны уши фотографа.

«А что тут, собственно, расследовать? Не должно быть в секторе газопроводов никаких работ без согласования или движений кораблей. А в этом секторе проводились учения НАТО. Вот и всё расследование», — указывает Miha P.

Часть людей полагает, что виновнику взрывов, кем бы он ни был, предстоит возместить Российской Федерации весь объём ущерба, который она понесла в результате подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

«Пусть делают всё возможное, чтобы найти виновного. Виновный должен восстановить «Северные потоки» и оплатить ущерб, который понесла Россия», — пишет Мария Г.

«Пусть тогда Швеция платит компенсацию за понесённый Россией ущерб в результате теракта, раз скрывает от нас информацию!» — требует Михаил П.

Ряд пользователей указывает на то, что ни одна из перечисленных европейских стран не станет разглашать результаты расследования, ведь диверсия была осуществлена руками того, кого Евросоюз не смеет трогать.

«Доверять им — себе дороже. Сначала одно говорят, потом совсем другое. Это как минимум глупо», — поделился своим мнением Диомид К.

Нашлись и те, кто считает недопустимым доверять европейским странам, поскольку они являются марионетками в руках мирового бандита — США.

«Европа сама наложила на себя печать недоверия. Ну как мы можем теперь воспринимать их всерьёз, если они восемь лет не замечали страдания русскоязычных людей после госпереворота в Киеве? Европейские «элиты» отделяют свою «особенную Европу» от таких же европейских территорий [на восточной территории бывш. УССР] и даже вплоть до Урала. Они заведомо считают себя «лучше» других. Это открытый шовинизм и ханжество», — считает Rotabler S.

Напомним, 15 октября агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на шведского премьер-министра Магдалену Андерссон и прокурора Матса Юнгквиста, занимающегося делом о взрывах на ветках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», согласно которому Швеция сотрудничает с Германией и Данией в рамках расследования взрывов на «Северных потоках», а информация о том, что каждая страна занимается этим делом отдельно, — это ложь.