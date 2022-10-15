В свой первый день на посту канцлера казначейства Великобритании Джереми Хант, назначенный после провала Квази Квартенга, объяснил населению, что уже сделал и что планируется сделать.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Хант отметил, что в целом согласен с тем, что нужно вытащить страну из экономического кризиса и снизить налоги. Он признал, что предыдущий канцлер вместе с премьер-министром Лиз Трасс совершили две большие ошибки: во-первых, сократили налоги для тех, кто зарабатывает больше всего, когда все должны идти на какие-то жертвы, во-вторых, ни с кем не посоветовались при введении в действие своего мини-бюджета.

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«Пост-пандемия. Кризис стоимости жизни. Конфликт на территории бывш. УССР. Мы должны принимать сложные решения в этих условиях. Мы должны будем попросить все ведомства о большей результативности. И мы не сможем сокращать налоги так быстро, как мы этого хотели. Некоторые налоги придется поднять. Это очень сложное послание, но мы должны быть честными с населением», — добавил новый канцлер.

Некоторые пользователи заподозрили, что Хант не собирается спасать страну и поднимать британскую экономику с колен. Они предположили, что он также, как и все остальные, добрался до министерского портфеля, чтобы положить туда побольше фунтов.

HM Treasury Джереми Хант

«Вы собираетесь снизить государственные расходы и при этом поднять налоги. Так на что вы будете тратить полученное от налогоплательщиков? Карманы консервативных доноров уже готовы?» — поинтересовался @Weather_WatchUK.

Часть пользователей осталась в замешательстве после новости о том, что некоторые налоги вновь поднимут. Они не понимают, относительно чего будет повышение, будет ли учитываться то, что часть налогов просто отменили в мини-бюджете, или они станут еще выше, чем были раньше.

«Некоторые налоги будут повышены. В последнее время так много всего изменилось в сфере налогов. Кто-то может объяснить, что именно имеется в виду под повышением, сокращением? Или может быть всё просто вернется на свои места?» — спросил @Thejpbee.

В комментариях посоветовали новому канцлеру поискать деньги в парламенте и отменить ряд привилегий для депутатов. Пользователи считают, что таким образом получится не только сэкономить миллионы фунтов в год, но и направить их туда, где эти деньги действительно нужны.

«Он может начать с отмены субсидированного питания для депутатов. Пока обычному населению советуют выкручиваться и готовить еду за копейки, у них почему-то высокая кухня по цене Макдональдса продается. Это все неправильно», — прокомментировала @angiemj07.

«Но этот шаг будет бессмысленным, если не отменят возможность возмещать расходы за счет налогоплательщиков», — добавил @bubbachan.

«Пусть начнет с депутатских привилегий. У них не должно быть возможности заявлять о возмещении расходов на топливо, проезд, обеды и всё остальное. Почему они могут это делать, а остальные работники нет?» — написал @judithannhaslam.

Ряд комментаторов предложили ввести жесткое регулирование в сфере экономики. Они считают, что без него бедные продолжат страдать, а богачи продолжать грести деньги лопатами.

«Говорят, что скоро мы вернемся к суровой экономии, но на самом деле она никогда нас и не покидала. Общественным службам по-прежнему не хватает финансирования, система пособий несправедлива. Супер богатые люди и их компании практически не платят налоги, при этом зарплаты в госучреждениях ниже пособий по безработице», — написал @Pete_Salisbury.

Пользователи отметили, что методы Ханта практически полностью противоположны тому, что говорит Трасс. У некоторых появилась надежда на то, что он действительно сможет взять всё в свои руки и решить ряд экономических проблем. При этом доверия к Лиз Трасс остается всё меньше.

«Замечательно. Мне кажется, еще вчера Лиз Трасс говорила, что хочет высокие зарплаты и низкие налоги в Великобритании. Прошел всего один день, а на столе уже повышение налогов. Такое не выдумаешь!» — написал @Hereyeson94.

«То есть премьер-министр у нас будет только номинальный», — прокомментировал @philipthomas63.

«Джереми полностью меняет политику правительства Трасс, так что считайте, что он на время фактически стал премьер-министром», — добавил @RoyPounsford.

«Как можно доверять Лиз Трасс, если все ее обещания, сделанные в парламенте, не длятся и недели?» — поинтересовался @ejdb_UK.