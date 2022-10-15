На текущий момент нет необходимости в массированных ударах по объектам, расположенным на территории, подконтрольной киевскому режиму. Соответствующее заявление 14 октября сделал российский президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

По словам российского лидера, на данный момент стоят другие задачи. Путин отметил, что не были поражены семь объектов из 29, как это было запланировано оборонным ведомством Российской Федерации, «но они их добирают, эти объекты, постепенно», заявил президент России.

«И нет необходимости в массированных ударах. Во всяком случае сейчас, пока. Ну а там видно будет», — добавил глава России.

Заявление российского лидера обсудили в мессенджере Telegram. У многих участников обсуждения после заявления Путина появились вопросы относительно следующих ударов по инфраструктуре подконтрольных киевскому режиму территорий. Другие обратили внимание на фразу российского лидера «во всяком случае сейчас, пока».

«А мосты через Днепр?!..» — задался вопросом Геннадий Ч.

«А вот и зря! Надо долбить… каждый день… Пока инфраструктура [на территории б. УССР] цела, ни о каком эффективном продвижении операции нельзя будет говорить!» — считает A. D.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Почему 29, а не 129? Чтобы встали поезда и через мосты не могли поехать, ни один мост не [уничтожили]», — не понимает Игорь Ф.

«Хорошо сказал, многозначительно», — отреагировала Гуля.

«А вы хотели, чтобы он все планы прямо там рассказал?» — не понимает Михаил.

«За сегодняшние обстрелы Белгорода ответки должны полететь на следующую порцию объектов [территории б. УССР]», — считает «Капитан 24».

«Какое вкрадчивое слово «пока»…» — с сарказмом заметила Марина С.

«Формируйте новый список. Пусть не расслабляются», — призвала Елена.

«Какие-то половинчатые решения. Добивать надо до конца. Железка (железная дорога — М. Р.) почти не тронута, подстанции на 750КВ все целы, мосты целы. А [бандеровцы] на Белгороде отыгрываются», — возмутился Mikle1007.

«Жаль, что нет необходимости. А надо было бы», — отметил Черноморье.

«За Белгород, гаси свет, [Владимир Владимирович]», — призвал Wolk 46Rus.

«Ждёт пока [киевский режим] ПВО накачают?» — не понимает Maks.

«А мое мнение простое, — чем сильнее вмерзнет волчий хвост, тем проще по балде попасть дубинкой», — прокомментировал Вовчик.

«Надо бить сильно, но аккуратно», — пишет Солнечный Ярославль.

«Путин стратег. Знает, что делает», — успокоил всех Pavel7719.

«Умеет Владимир Владимирович Путин заинтриговать! Его «во всяком случае пока» заставляет напрячься, если мозги имеются», — подытожила Ольга.