Лиз Трасс провела всего чуть больше месяца на посту премьер-министра Великобритании, но за это время успела «вызвать финансовые потрясения и бунт среди консервативных депутатов», сообщают британские СМИ. В сентябре она вместе с канцлером казначейства Квази Квартенгом разработала мини-бюджет и ввела его в действие, не посоветовавшись ни с остальными министрами, ни с консервативными депутатами. Свое недовольство таким ходом выражали не только члены оппозиционных партий, но и сами консерваторы.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

На протяжении последней недели (с 10 октября) ее призывали отказаться от мини-бюджета, но она отказывалась. Ситуация достигла точки кипения, и в лучшей британской консервативной традиции Трасс уволила Квартенга, свалив таким образом всю вину на него.

Новым канцлером казначейства назначен Джереми Хант, который в июле выдвигал свою кандидатуру на пост нового лидера Консервативной партии, а впоследствии поддержал соперника Трасс, Риши Сунака. Хант стал четвертым канцлером казначейства с начала 2022 года.

Некоторые пользователи считают, что Трасс выставила своего бывшего канцлера козлом отпущения, и на самом деле все решения принимала она, а Квартенг их просто исполнял.

Number 10 Лиз Трасс

«Канцлера Квази Квартенга выставили козлом отпущения, это сделала Лиз Трасс. Он всего лишь выполнял инструкции Трасс и ее план роста», — отметила @thikalbrad.

«Его использовали как овечку для жертвоприношения. Всё, что он сделал, было согласовано с премьер-министром, но уходит почему-то он», — прокомментировал @muza_naison.

Многие пользователи призвали Лиз Трасс уйти в отставку и взять на себя ответственность за то, что она за месяц привела Великобританию в состояние хуже, чем при Борисе Джонсоне.

«Он разве работал не в соответствии с ее инструкциями и инструкциями команды казначейства? Если так, то они должны уйти все, а не только он», — считает @marccymru.

HM Treasury Квази Квартенг

«Нужно провести всеобщие выборы немедленно. Она поставила его на это место и должна понести ответственность за то, что ее команда провалилась», — добавил @cellic1888.

«Довериться Лиз, чья борьба за пост премьер-министра была основана на ложных обещаниях? Лиз, которая не может работать на общество? Консервативная партия поддержала ее, я не голосовал ни за нее, ни за консервативное правительство. Пришло время ей уйти в отставку и войти в историю как премьер-министр с наименьшим сроком правления», — посоветовал @mrjj0204.

В комментариях напомнили, что в своей предвыборной кампании Трасс только и говорила о том, каким настоящим консерватором она будет и как она будет снижать налоги. Сейчас, кажется, уже вся Британия поняла, что ее план провалился, и спасти свою шкуру у нее уже вряд ли получится.

«Она подставила его, но вся ее предвыборная кампания была основана на массивных сокращениях налогов. Если она думает, что спасла себя, то она сильно заблуждается», — отметил @chrispyweener.

Ряд комментаторов считают, что просто увольнения с должности в отношении канцлера недостаточно. Он вместе с Трасс буквально за последние две недели развалил экономику страны, поэтому его нужно наказать.

«Честно говоря, он хорошо поработал. Зашел и вышел, всё за две недели успел. Заработал себе и своим друзьям состояние, так еще и ответственности никакой не понесет», — прокомментировал @AthleticoBootle.

Пользователи также напомнили, что еще вчера, 13 октября, Квартенг пообещал, что никуда не уйдет и будет придерживаться своих планов и мини-бюджета. Сегодня его уволили, это в очередной раз подтверждает, что британским консерваторам верить нельзя.

Часть британцев продолжают призвать к проведению всеобщих выборов в надежде на то, что следующим премьер-министром станет не консерватор.

«Самое время. Мы не можем бесконечно смотреть на то, как министры бегают вокруг стульев и играют с нашей экономикой. Нам нужно провести всеобщие выборы, чтобы британское население решило, кому оно доверяет», — считает @markmmain.

UK Government Джереми Хант

Ряд пользователей удивило то, что Трасс уволила своего министра, а не обвинила в очередной раз российского президента в своем провале.

«А чего вдруг она Квартенга уволила? Я то думал, что во всей экономической нестабильности был виноват Путин и его война, а мини-бюджет тут совсем ни при чем. Проведите уже всеобщие выборы, эти клоуны не могут продолжать управлять страной», — прокомментировал @mikejljackson.

«Я уже жду невероятное объяснение того, как именно Трасс обвинит Путина в увольнении Квартенга», — написал @D_Raval.