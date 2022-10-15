При всей необычности событий нового времени заседания в Совете Федерации проходят так же, как это делалось и год, и пять лет тому назад. Собираются не чаще чем дважды в месяц, т.е. по минимуму (по регламенту — «не реже двух раз месяц»). Традиционно вторым вопросом после утверждения повестки дня проводится «разминка»: так вступительная часть заседания называется на сленге сенаторов. По регламенту это «выступления членов палаты по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам». Они предваряют всю последующую повестку дня, в том числе обсуждение федеральных законов, принятых Государственной думой, но никак с ней или с ними не связаны.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Иные вопросы» в перечислении проблематики вопросов прописаны на последнем месте всего темника, но на практике всегда опережают весь список. Абсолютно доминируют, если почитать стенограммы. Председательствующий даже не спрашивает сенаторов, есть ли среди них желающие выступить по «актуальным социально-экономическим вопросам», а затем — по «актуальным политическим вопросам» и лишь потом — по «иным вопросам». И так всё ясно. Короче говоря, именно иные вопросы опережают исполнение всех предписанных конституционных функций Совета Федерации.

Сенаторы — и новички, и старожилы давно оценили роль и значение речей, произносимых в «разминке», и то, на что они влияют. Поэтому спешат опередить коллег в скорости нажатия кнопок для записи на выступление. Число желающих ограничено лишь временем, отведенным на «разминку», но и так их общее количество в разы превышает обычное число выступающих при обсуждении отдельных законов. Вещь незыблемая, поэтому показался парламентской революцией или из ряда вон выходящим случаем неожиданный демарш одного из самых опытных и видных сенаторов. Он, демарш, случился вдруг, когда ничто не предвещало такого развития событий.

Дело было так. После того как повестка заседания была утверждена, председатель Совета Федерации В. Матвиенко как председательствующая на заседании приступила ко второму вопросу и объявила: «Желающих выступить прошу записаться. Идет запись». Не успела исчезнуть с экранов мониторов бегущая лента исчезающего времени, отведенного на запись для выступлений, как попросил слово по ведению А. Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Как и любой другой член палаты, он имеет на это право, если возникла претензия к порядку ведения заседания. У ведущего не остается ничего иного, как вне очереди предоставить слово «по ведению». Таков регламент палаты.

Совет Федерации Валентина Матвиенко. 528-е заседание Совета Федерации. 08.07.2022

«Валентина Ивановна, извините, что сразу вмешиваюсь во всю эту историю», — заявил Клишас. «Уважаемые коллеги! Вот тот формат, который сейчас нам предстоит, — «разминки», как мы называем, был задуман для того, чтобы мы с вами высказывались по значимым общественно-политическим событиям в стране или в регионе. К сожалению, в последнее время у нас это превратилось в какие‑то дополнительные отчеты комитетов на пленарном заседании за прошедшие две недели: провели «круглый стол» (нам здесь зачитывают рекомендации этих «круглых столов»), провели то или иное выездное заседание. Валентина Ивановна, я все‑таки предлагаю, поскольку это самое выигрышное, выгодное время с информационной точки зрения: давайте всё‑таки вернемся к формату такому, каким он был задуман. Кроме того, коллеги, когда мы здесь даем протокольные поручения своим собственным комитетам, мне это кажется тоже, мягко говоря, странным. Поэтому, Валентина Ивановна, прошу учесть это обстоятельство».

Совет Федерации Андрей Клишас. 528-е заседание Совета Федерации. 08.07.2022

Весьма неожиданное заявление. Оно нарушало планы сенаторов, которые заранее готовились именно к этом выступлениям, спешили как можно скорее нажать кнопку для записи, чтобы первыми оказаться не столько перед телекамерами, сколько перед очами председателя. Матвиенко поддержала Клишаса, но не категорично: «Коллеги, все комитеты, большинство сенаторов ведут очень активную работу. Проводится много «круглых столов», встреч, парламентских слушаний, индивидуально сенаторы ведут тот или иной проект — это замечательно, я вас всех благодарю за работу. Но, действительно, отчитываться можно в другом формате: в регионе, на сайте, на заседаниях комитетов. А что касается «разминки», я бы поддержала Андрея Александровича в том плане, что надо поднимать те вопросы, которые волнуют граждан нашей страны и в каждом конкретном регионе (выделено мной — А. М.), для того чтобы мы над ними поработали и нашли решения. Поэтому я бы просила прислушаться к такой рекомендации». Итак, планы сенаторов, казалось, нарушены. Ан нет.

Первым выступающим оказался заместитель Матвиенко — К. Косачев: «В Минске завершился уникальный патриотический проект «Поезд Памяти», стартовавший 22 июня в Бресте и прошедший после этого 15 белорусских и российских городов». Затем он попросил разрешения продемонстрировать фильм о проекте и передать памятный символ. После фильма зампред приоткрыл тайну: автором идеи является сама Валентина Ивановна Матвиенко. А дальше — огромное спасибо сенаторам — это более 20 человек, которые сопровождали ребят, которые их встречали на перронах, которые их провожали. Спасибо аппарату Совета Федерации, без которого этот проект был бы невозможен.

Совет Федерации Константин Косачев. 528-е заседание Совета Федерации. 08.07.2022

После Косачева выступила Г. Карелова, тоже заместитель председателя Совета Федерации: «Валентина Ивановна поставила задачу за 10 лет завершить строительство детских республиканских, краевых и областных больниц, оснастить их современным оборудованием, соответствующим новым стандартам». Дальше было много всяких слов, в том числе о том, что сейчас на контроле находится строительство или реконструкция 49 объектов, хотя когда приступали к выполнению этой задачи, их было 40. И не все заявки регионов поддержаны. Нужна помощь сенаторов и протокольное поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам и комитету по социальной политике при подготовке проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов содействовать в решении вопроса финансирования всех оставшихся детских больниц в соответствии с ранее принятым планом.

Совет Федерации Галина Карелова. 528-е заседание Совета Федерации. 08.07.2022

Далее выступали:

В. Тимченко, председатель комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности: «Руководство британского парламента запретило послу Российской Федерации в Великобритании и другим российским дипломатам в Лондоне посещать здание британского парламента. Поэтому комитет по регламенту и организации парламентской деятельности «решил отказать в возможности посещения и присутствия посла Великобритании в Российской Федерации, других аккредитованных в Российской Федерации дипломатов и официальных лиц на территории комплекса зданий Совета Федерации»;

А. Пушков, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству: «Роскомнадзором приняты меры к компаниям Twitter, Facebook, Instagram, а также в отношении компании Google за неудаление запрещенных в Российской Федерации материалов. С компании Google был взят штраф в размере 7,2 млрд рублей»;

Г. Солодун, член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера: «Вы, Валентина Ивановна, всегда уделяете много внимания вопросу единения славянских народов. Хочу проинформировать всех о том, что 25 июня, в День дружбы и единения славян, на Брянской земле состоялся фестиваль «Славянское единство — 2022». Фестиваль прошел под девизом «Живи в веках, славянская семья!»;

К. Долгов, заместитель председателя комитета по экономической политике: «Делегация Совета Федерации приняла участие в Международной промышленной выставке-форуме «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Там была одна сквозная мысль: обеспечить консолидированный и долгосрочный спрос на продукцию — в первую очередь, конечно, на внутреннем рынке через совершенствование закупочного законодательства и через обеспечение преференций для наших производителей в рамках государственных программ, государственного заказа в целом»;

И. Петина, член комитета Совета Федерации по социальной политике: «Было протокольное поручение — «рассмотреть возможность погружения в углубленную диспансеризацию лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, с консультацией психиатра без посещения специализированной медицинской организации». Комитетом совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, всеми заинтересованными лицами данный вопрос был отработан. По итогам работы были разработаны и проведены обучающие программы для врачей общей практики, для врачей-терапевтов. Также были разработаны методические рекомендации».

На следующем заседании Совета Федерации, которое состоялось уже после единого дня голосования, для участия в «разминке» записалось много сенаторов. Первой выступила Л. Гумерова, председатель комитета по науке, образованию и культуре, так, как будто она не Гумерова, а Хуснуллин, вице-премьер по строительству: «Комитет продолжает работу по вопросу капитального ремонта и строительства школ. Введено в эксплуатацию 702 школы общей мощностью 405 тысяч мест. В 2022 году построена 101 школа. В новом учебном году, коллеги, практически удалось ликвидировать третью смену. Она сегодня осталась лишь в трех школах, и до конца года эта задача будет решена. Запланирован капремонт 7300 школ с общим финансированием до 2026 года 234,5 млрд рублей. Просим рекомендовать правительству Российской Федерации предусмотреть дополнительно 5,9 млрд рублей на реализацию программы капремонта школ»;

Совет Федерации Лилия Гумерова. 529-е заседание Совета Федерации. 21.09.2022

О. Цепкин, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству: «Есть мнение металлургов, что государственное регулирование поможет увеличению внутреннего металлопотребления. Хотелось бы услышать позицию министра экономического развития о планах»;

М. Ахмадов, заместитель председателя комитета по социальной политике: «Комитет проводит мониторинг закона «по гармонизации законодательства о спорте и формирование системы спортивной подготовки в Российской Федерации». Эту работу организует Минспорта. Предлагаю взять на контроль организацию и проведение такой работы»;

И. Святенко, председатель того же комитета, в котором состоит и М. Ахмадов: «Об итогах летней оздоровительной кампании». Ее комитет продолжит работу по развитию объектов детской инфраструктуры и мер поддержки путешественников;

О. Ковитиди, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству: «Выполняется поручение посмотреть, как идут ремонт, реконструкция детских здравниц. Сложилась чрезвычайно серьезная ситуация. Проблему обсуждала с главой Республики Крым С. Аксёновым, с руководителем нашим, генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии имени Герцена, он готов подключиться к этой работе. Валентина Ивановна, прошу Вас дать соответствующее поручение Министерству здравоохранения, для того чтобы принять меры по решению вопроса оказания специализированной медицинской помощи онкобольным детям с освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей силами центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации» (В. Матвиенко: «Ну, Министерству здравоохранения мы не имеем права давать поручение. Давайте дадим поручение комитету по социальной политике вместе с Вами разобраться и, конечно, отреагировать, оказать помощь и содействие»).

Совет Федерации Ольга Ковитиди. 529-е заседание Совета Федерации. 21.09.2022

Стенограммы заседаний Совета Федерации находятся в открытом доступе. Их можно и нужно читать, в том числе для того, чтобы соотнести эту деятельность палаты с то ли шуточным, то ли серьезным замыслом поэта Л. Ошанина, сочинившего «Песенку моего друга». Припев в ней такой: «А без меня, а без меня тут ничего бы не стояло, тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня». Правда, в песенке поется не о «разминке» сенаторов или депутатов, а о том, что «стоят дворцы, стоят вокзалы и заводские корпуса, во всей красе плотина встала и даст река весёлый ток, летит ракета в небеса»…

«А кто я есть — рабочий малый, семейный добрый человек, живу, как ты, в ракетный век», — завершает стихи поэт…