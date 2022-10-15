Когда глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян, проведя первую личную встречу, договорились в дальнейшем осуществлять контакты для нормализации отношений между своими странами на территориях Турции и Армении, в этом не было ничего удивительного. По его словам, «четыре наши встречи (имеется в виду встречи и переговоры спецпредставителей от Армении Рубена Рубиняна и от Турции посла Сердара Кылыча) проходили в третьих странах. В Праге, как утверждает Чавушоглу, было принято решение изменить ситуацию. Однако пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян выступил с опровержением сообщения турецкого министра, заявив, что в Праге не было достигнуто такой договоренности. Тогда о чём говорили вообще лидеры двух стран?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

По Унаняну, в столице Чехии «были озвучены различные предложения, включая вопрос открытия границы для владельцев дипломатических паспортов, была достигнута договоренность обсудить эти предложения в рабочем порядке». В «рабочем порядке» — это пока единственные официальные контакты между спецпредставителями двух стран. Отсюда вывод: Ереван, руководствуясь какими-то новыми входящими обстоятельствами, не отказываясь вообще от диалога с Анкарой, решил не использовать для этого турецкую и армянскую площадки и проводить переговоры по нормализации отношений по-прежнему в третьих странах. В то же время это срыв готовившегося под патронажем президента Франции Эммануэля Макрона механизма выстраивания отношений в треугольнике Ереван — Анкара — Баку, что было проявлено в ходе встреч в формате Европейского политического сообщества (AST) в Праге.

Президентство Турецкой Республики Саммит Европейского политического сообщества. Прага, Чехия. 06.10.2022

Дело в том, что до саммита в Праге 14 сентября на границе Азербайджана и Армении должна была состояться встреча между представителями соответствующих ведомств двух стран для обсуждения реализации этих политических соглашений. Но она была отложена по просьбе турецкой стороны из-за столкновений, произошедших в то время на армяно-азербайджанской границе. После этого диалог был перенесен на европейскую площадку, хотя приграничный конфликт был блокирован только благодаря усилиям Москвы. Данная ситуация нуждается в тщательном анализе с учетом как внутренних, так и внешних факторов. С точки зрения внутриполитической ситуации Армения пока не готова принимать у себя представителей Турции, несмотря на попытки Пашиняна реализовать прагматичный подход к Турции.

В центре диалога стоит вопрос о Зангезуре, и Анкара заставляет Ереван контактировать с Баку именно в этом контексте, хотя он не прописан в мирных соглашениях от 9 ноября 2020 года. С точки зрении внешнего фактора, Турция не рассматривает проблему урегулирования отношений с Арменией исключительно в двусторонней плоскости. Ереван отвечает на это активизацией дипломатии на западном направлении, выводя ситуацию на уровень подписания под патронажем ЕС мирного договора с Азербайджаном, объективно указывая Москве на возможный новый расклад сил в регионе. Но и тут произошел загадочный сбой.

Сложно определить мотивационные причины заявления Макрона о том, что Россия свершает «дестабилизирующий маневр» на Кавказе и «играет в пользу» Баку. Так он не только нарвался на негативную реакцию со стороны России и Азербайджана, но и повел дело к развалу своей же посреднической миссии, как и миссии председателя Европейского совета Шарля Мишеля, организовывавшего личные встречи лидеров Армении и Азербайджана. На наш взгляд, объявленная пауза в контактах между спецпредставителями Армении и Турции связана с заявлением Макрона. Это своеобразная демонстрация влияния Парижа на Ереван, сигнал Москве о том, что именно Франция сейчас якобы оказывает большее влияние на Армению, а не Россия. Но маловероятно, что Париж способен перехватить у России посреднические инициативы между Азербайджаном и Арменией, хотя осложнить ситуацию во взаимоотношениях между ними он может.

European Parliament Шарль Мишель

Поэтому остается открытым и вопрос о направлении международных наблюдателей в приграничные районы двух стран. Но, как говорится, «святое место пустым не бывает». После некоторой паузы президент России Владимир Путин, выступая на заседании глав государств СНГ в Астане, пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна для трехсторонней встречи в Россию. Напомним, что 10 ноября исполняется два года с того момента, как лидеры Армении, России и Азербайджана подписали трехстороннее заявление, которое подвело черту под второй карабахской войной. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на встрече с членами технической оценочной миссии Евросоюза назвал организацию «дополнительным гарантом безопасности в регионе». Так что «большая игра» в Закавказье набирает обороты.