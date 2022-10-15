Распоряжение правительства России об определении компании, которая к 1 июля 2023 года должна закончить работы по восстановлению Крымского моста, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Право стать тем, кто восстановит переправу после теракта, выпало предприятию ООО «Нижнеангарсктрансстрой», которое оказалось единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива.

«Всё будет отлично! Специалисты сделают, нет сомнений», — написала Ирина П.

Многие пользователи удивились дате окончания восстановительных работ, которая была назначена на 1 июля 2023 года. Люди ещё помнят, как власти обещали, что мост будет оперативно отремонтирован, и даже назывались сроки — от одного до полутора месяцев.

«Вот тебе и полтора месяца. Год почти», — подметил Паха П.

«Как так? Обещали же в течение полутора месяцев всё в исходное состояние привести!» — напоминает Александр А.

Некоторые комментаторы заподозрили здесь что-то неладное, ведь, как утверждали представители власти, повреждения Крымского моста не носят катастрофического характера, а значит, починить его можно очень быстро.

«За месяц сделают, говорили. Что там, бюрократия началась?» — спрашивает Андрей Д.

«Ну, вот и попал тендер на миллиарды рублей в руки уважаемых людей, которым не надо никуда торопиться, а надо больше и больше бюджетных денег. Отлично!» — пишет Михаил С.

Часть людей полагает, что на ремонте такого монументального объекта можно хорошенько заработать, а значит, столь долгий сроков ремонтных работ может стать источником наживы для представителей бизнеса.

ИА REGNUM Крымский мост

«Это же сколько денег отмыть можно!» — пишет Леонид К.

«Сейчас выяснится, что там что такое повреждено, что требует ещё большего ремонта, а значит, и денег. Старая схема. У нас так коммуникации в городе перекапывают. Летом вскапывают, зимой закапывают, чтобы следующим летом снова вскопать», — написала Мария В.

Но нашлись и те, для кого такой срок восстановительных работ не кажется чем-то удивительным, а скорее даже наоборот, адекватным и соразмерным тем повреждениям, которые на самом деле получил Крымский мост в результате теракта.

«Для особо умных — это крайний срок», — отметил Вячеслав С.

«Ломать — не строить. Это нормальные сроки, чтобы заменить два пролёта автомобильного моста и два пролёта железнодорожного, с учётом изготовления балок и их доставки на место», — поделился своим мнением Вася Г.

«Где все те, кто говорил, что «повреждения несерьезные» и «всё восстановят за две недели»?» — спрашивает Edgar H.

«С самого начала умные люди говорили, что после такого обрушения ничего за две недели не починится. И даже через месяц. Это мост через огромный участок воды. А чинить это всё будут наши строители с предприимчивыми предпринимателями в руководстве. Ждать придётся долго», — уверен Олег Е.

Напомним, 14 октября на официальном портале правовой информации был опубликовано распоряжение правительства России об определении компании, которая к 1 июля 2023 года должна закончить работы по восстановлению Крымского моста.