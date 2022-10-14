Опровержение о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро с привлечением сотрудников полиции, которое дал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Повестка.

Локтев уверяет, что никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. При этом заявил, что «розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно».

Таким образом военный комиссариат Москвы опроверг многочисленные ролики и фотографии, сделанные жителями столицы возле станций метро, на которых сотрудники полиции проводят сверку документов и выдают гражданам повестки в военкомат.

«Вообще молодцы! Мне это напоминает старый анекдот, когда муж возвращается с командировки, а в постели жена с любовником. И тут жена подскакивает и говорит мужу: «И ты будешь верить своим бесстыжим глазам, а не моим честным словам?» — написал Сергей В.

Многие пользователи не понимают, каким образом можно опровергнуть многочисленные свидетельства и видеоролики, на которых запечатлён сам процесс выдачи гражданам повесток.

«В смысле опроверг? Куча видеороликов с доказательствами в Сети. Они уже настолько оборзели, что людей с семи часов утра в подъездах поджидают!» — возмущается Дмитрий Б.

«В Питере так вообще в подъездах вручают. Кому он это рассказывает?» — удивляется Сергей П.

«А военком не удосужился видеоролики в интернете посмотреть, как повестки эти людям в руки всовывают? Или это компьютерная графика?» — спрашивает Николай Б.

Префектура Западного административного округа города Москвы Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев

Некоторые комментаторы отмечают, что доверять заявлениям представителей военных комиссариатов становится всё сложнее.

«Военкомат опроверг. Ха-ха. В военкоматах всегда ведь права граждан максимально соблюдаются, верно?» — пишет Полина В.

«Очень интересный военком. Откуда у него информация о том, что это была инициатива полиции вести оперативно-розыскную деятельностью по поимке преступников. Полковник Локтев сейчас служебную информацию из МВД рассказал? Очень интересно. А как к нему эта информация попала? Кто ему её слил? Он в курсе, что это уголовное дело?» — интересуется Александра А.

Часть людей полагает, что то, что делают военные комиссариаты, слабо вяжется с тем, какую задачу перед ними поставил президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Такое впечатление, что им за каждого человека, которому вручили повестку, им там всем полагается премия. Уж слишком рьяно они пытаются людей выцепить», — заметил Павел Б.

«А в чем проблема? Тут нет нарушения закона. Нарушение есть, когда в почтовый ящик бросают, а здесь всё четко. Да и как еще отловить уклонистов, есть рецепты умнее?» — спрашивает Илья В.

Нашлись и те, кто уверен, что опровержение со стороны военкомата поступило, поскольку облавы с вручением повесток не соответствуют законодательству Российской Федерации.

«Осуществление сотрудниками полиции повальных «облав» на призывников незаконно. Сотрудники органов внутренних дел имеют право вручать направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет лицам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете (статья 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Для призывников-срочников это право вполне обосновано — участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать. Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним», — поделился своим мнением Сергей В.

Напомним, 14 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев опроверг сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации с привлечением сотрудников полиции возле станций метро.