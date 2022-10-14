Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что все граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, должны пройти подготовку, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Российский лидер подчеркнул, что первичная подготовка происходит в частях-формирователях от пяти до десяти дней, после чего, в зависимости от военно-учетной специальности, мобилизованные поступают в боевые части, где подготовка идет от пяти до 15 дней. Следующий этап начинается, когда мобилизованный непосредственно попадает в войсках, принимающие участие в боевых действиях, где проходит дополнительное слаживание.

«Надеюсь, что у наших ребят там всё хорошо будет. Это, конечно, непорядок происходит, когда неподготовленных ребят чуть ли не на передок перебрасывают», — отметила Карина А.

Многие пользователи восприняли это заявление президента как свидетельство того, что подготовка кое-где отсутствует, и людей отправляют на фронт без восстановленных боевых навыков.

«Секрет Полишинеля раскрыт! Путин узнал, что мобилизованных не готовят к непосредственным боевым действиям. Боже, храни наших ребят, только на тебя вся надежда», — обращается Александр П.

«Раз президент это говорит, значит, на деле такого не происходит. Хотелось бы увидеть от президента, как наказываются те, кто не исполняет его указы», — написал Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что пара недель подготовки — это крайне недостаточный срок, чтобы мобилизованный сумел обучиться или восстановить знания военного дела.

«Даже во время Великой Отечественной войны люди проходили подготовку долгую, а то, что сейчас происходит, — это ни в какие рамки», — пишет Василий Т.

Часть людей полагает, что проблемы с подготовкой — это не столь страшно, сколь отсутствие нормального обмундирования у военнослужащих, попавших на фронт в рамках частичной мобилизации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

«Вот когда Путин потребует, чтобы каждому бойцу по рабочему автомату выдавали и по бронежилету, тогда вообще жизнь наладится!» — указывает Михаил Е.

«А по поводу обеспечения наших войск он ничего не потребовал? Ладно, медицины нет, люди жгуты себе сами покупают. Так ведь и броники не всем выдают! На войну людей отправляют, чёрт побери! Наведите уже порядок!» — требует Алексей М.

Ряд пользователей сомневается в том, что ответственные за организацию подготовки мобилизованных лица услышат слова российского президента.

«Ждём официальных докладов Путину о том, что все прошли медкомиссию и подготовку. Сомнений-то в правдивости таких данных быть не может», — написал Вячеслав С.

«Эх, вот бы головы с плеч полетели у тех, кто весь этот бардак организовал. Но не будет этого. Слишком уж «уважаемые» люди сидят на высоких местах в Минобороны», — считает Макс Ч.

Нашлись и те, кто считает, что без кардинальных, позитивных и конструктивных изменений в самой основе Министерства обороны РФ никакие указания президента России соблюдаться в полной мере не будут.

«Подготовка нужна обязательно. Ещё неизвестно, с кем воевать придётся в скором времени. Армию надо тоже переформатировать и заниматься военной подготовкой днём и ночью, а не картошку чистить и траву вокруг казармы красить», — указывает Николай М.

Напомним, 14 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане о том, что все граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, должны пройти подготовку.