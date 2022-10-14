Информация о том, что Путин и Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, которую со ссылкой на заявление главы МИД Индонезии распространили грузинские СМИ, оказалась в центре внимания пользователей соцсетей в Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Что? Неужели правда???» — удивилась Н. Б.

«Начало мира», — осторожно предположила А. Т.

«Не знаю. Кирби вчера говорил о дипломатии. Но как они должны договориться?» — засомневался А. С.

«Вместо того, чтобы создавать позитивный фон и успокаивать людей, наоборот, подливают масла в огонь. Бог недаром говорил: молитесь за врага. Человек не может быть выше Бога. Слава Богу! Миру мир», — отозвалась М. Л.

«Когда-то же должно все успокоиться и закончиться. Эта проклятая война и беды не должны привести к гибели мира», — заметил Т. К.

«А до тех пор что останется от [территории б. УССР]? Если так будут бомбить?» — поинтересовался Л. Г.

«И где же они все были до сих пор?» — возмутилась И. Ч.

В другой группе соцсетей продолжилось обсуждение темы «бомбардировки [территории б. УССР]».

Mil.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

Как предположил один из пользователей, позиционирующий себя аналитиком, мишенью «агрессии России» является не только территория б. УССР, но и вся Европа, ее энергосистема и энергорынок. По его мнению, все разговоры об иссякании ракетных запасов России — «глупость и некомпетентность», потому что размеров этих запасов никто не знает, как не знает и того, производит ли Россия параллельно новые ракеты.

«Во всем этом виновны уже не конкретные субъекты, а весь мир», — констатировала И. Б.

«Они, [Запад и киевский режим], должны были это знать и должны были сесть за стол переговоров. Путин разве что-то уступит? А кто [киевскому режиму] поможет? Не знают? Только знания нашей новейшей истории достаточно, чтобы это понять», — поделилась мнением Ш. А.

«Один военный генерал сказал, что Россия долгие годы производит тысячу ракет в день», — сообщил Г. П.

«А еще несколько месяцев назад говорили о безвыходном положении России! И кто-то еще верит в эту ложь?» — возмутилась Л. Ч.

«Пока Европа и Америка опомнятся, [неонацистского государственного образования на территории б. УССР] уже не будет», — предсказал С. А.