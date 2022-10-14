Почти год назад, в декабре, когда инфляция составляла еще 6,8%, президент США Джо Байден назвал ситуацию «пиком кризиса» и пообещал, что «всё изменится намного быстрее, чем думают люди».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Однако в этот четверг, 13 октября, министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен, отражающий цены на бензин, продукты питания и арендную плату, в сентябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении цены выросли на 8,2%, что стало крайне тревожным знаком для федеральной резервной системы, стремящейся исправить ситуацию с помощью агрессивного повышения процентных ставок.

«Это ужасная новость для пожилых людей и работающих семей. Почти через год после того, как президент Байден пообещал американцам, что инфляция достигла своего пика, базовая инфляция продолжила расти и стала самой высокой за всё время его президентства», — подчеркнул член палаты представителей Кевин Брэди, комментируя оглашение цифр.

«За последний год расходы на здравоохранение выросли почти на 30 процентов, что является самым большим ростом за всю историю. Цены на аренду жилья также выросли на самую большую величину за всю историю наблюдений. Жестокая экономика Джо Байдена становится всё хуже», — продолжил Бреди и указал, что так называемый закон Байдена о снижении инфляции подвел американских рабочих.

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон написал в Twitter, что год назад Байден «обещал американскому народу, что инфляция достигла пика», но все его обещания оказались ничтожными.

«Слово Байдена ничего не стоит», — добавил Коттон.

Еще один председатель палаты представителей Элиз Стефаник из Нью-Йорка также сделала пост в соцсети, написав: «#Байденфляция вовсе не «временна», и она не достигла «пика».

«Когда республиканцы вернут себе палату представителей, у нас будет план, как обуздать инфляционный кризис в Америке. У Байдена [и] Пелоси нет никакого плана», — указала Стефаник.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ложные обещания главы государства.

«Федеральная резервная система США недавно провела масштабное повышение ставок и заявила, что за этим, скорее всего, последуют новые. По словам представителей центрального банка, эти меры приведут к резкому увеличению числа безработных американцев к концу следующего года. Повышению процентных ставок и росту безработицы. Демократы должны гордиться», — осуждает HarryBaals404.

«Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступил с резким заявлением о состоянии экономики США на ежегодном собрании центрального банка в Вайоминге: инфляция остается болезненно высокой, и для ее снижения потребуются решительные действия, которые вскоре могут принести «боль» домохозяйствам и предприятиям по всей стране. Даже после четырех последовательных повышений процентных ставок, включая два подряд повышения на 75 базисных пунктов, Пауэлл подчеркнул, что ФРС не в состоянии «остановить или приостановить боль», — напоминает HarryBaals404.

«У меня нет долгов, я навсегда благодарен за это, и нам (мне и моей жене) потребовалось 40 лет, чтобы достичь этого. Я никогда, никогда не забуду трудности, с которыми мы столкнулись в 80-е годы, когда растили наших четверых детей. Наш кредит за дом сейчас погашен, но когда мы покупали его в 1986 году, мы платили 10% годовых. Я думал, что тогда было тяжело, но сейчас в сто раз хуже», — рассказывает manicmckanick.

«Администрация Байдена потерпела неудачу по каждому вопросу с момента своего прихода к власти. Эта тенденция укоренилась и будет продолжаться до тех пор, пока мы не избавим страну от этого бедствия», — предсказывает mahgo.

(сс) The White House Джо Байден

«Неуклюжий Байден не знает, какой ботинок на какую ногу надевается. Их буквально не волнует инфляция и ее последствия для среднего американца. Они собираются продолжать тратить и вливать всё больше денег в экономику, делая ее всё хуже и хуже. Мы с женой получаем около 160 тысяч в год, у нас нет долгов, кроме ипотеки в 200 тысяч. Нет автокредитов, студенческих кредитов или долгов по кредитным картам. Когда Трамп был у власти, мы смогли сэкономить кучу денег. Те времена давно прошли, и теперь всё идет на покрытие инфляции. К счастью, нам повезло с хорошей работой. Многим людям не так повезло, и я не знаю, как они выживают. Может быть, в этом и есть смысл… чтобы привлечь больше людей к государственным программам в надежде, что они будут голосовать за демократов и получать больше подачек», — размышляет iloveeveryoneexceptyou023.

«Инфляция не была «транзитной», не была «временной», и она не «достигла пика». Мы находимся в рецессии, и так было, по крайней мере, последние шесть месяцев… и, вероятно, будет, по крайней мере, в течение следующего года или двух. И в этом виноват Байден, а не Путин или Трамп», — объясняет grandoldpatriot.

«Я так устал слушать, как демократы кричат об апокалипсисе социального обеспечения и Medicare. Они звучат как заезженная пластинка. Нагнетают страх, потому что им буквально нечего показать в качестве достижения. Серьезно, это их бредни на протяжении десятилетий. Ловкость рук — ключ к победе в их политической игре», — считает islanddreamer454.

«Учитывая опыт Байдена в предсказаниях, его слова «возможно, будет слабая рецессия» означают приближение очередной депрессии», — иронизирует rjr62 226.

Ранее Bank of America предупредил, что инфляция в США останется высокой на протяжении следующих десяти лет.

Эксперты считают, что предыдущие два десятилетия низкой инфляции были не новой реальностью для США, а отклонением от неё. Однако сейчас фундаментальные сдвиги на рынках труда, деглобализация и недостаточное инвестирование в энергетический сектор привели к «смене экономического режима». В ближайшие годы, согласно исследованию, ожидается переход от стагнации к макроэкономической нестабильности и высокому уровню напряжения.