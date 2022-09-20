Американцы всё сильнее негодуют по поводу того, что вице-президент США Камала Харрис не справляется со своими обязанностями в качестве «царя границы» и не решает проблему миграционного кризиса. С тех пор как на нее была возложена миссия по устранению «первопричины» массовой миграции в Штаты, Харрис провела в Центральной Америке всего три дня.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Почти за два года пребывания в должности вице-президент совершила две короткие поездки в Латинскую Америку. При этом с момента ее последнего визита в июне количество нелегалов на границе достигло самого высокого показателя в истории США, когда в августе цифры превысили 2,1 миллиона. Если тенденция сохранится, то в 2022 году общее число мигрантов, незаконно пересекших границы, превысит 3 миллиона.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Вице-президент Камала Харрис просто некомпетентна. Она умеет только отсмеиваться и называть людей расистами», — критикует mrinsurancebroker.

«Никогда нельзя ожидать, что те, кто создал проблему, станут ее решением!» — подчеркивает gearduckandcrowbar.

«Я так и не могу найти оправдания тому, почему наше правительство разрешает открытую границу и тратит наши налоги на оплату содержания нелегалов, которые привозят с собой наркотики», — указывает voter1742.

«Она просто болтливая либеральная демократка. Она не разбирается в бизнесе и не компетентна для того, чтобы занимать какую-либо государственную должность. На сегодняшний день это худший вице-президент за всю историю!» — восклицает theyarelying.

«Она делает именно то, чего хотят от нее наркокартели. В этом и кроется проблема: гангстеры владеют коррумпированными правительственными марионетками, такими как Байден и Харрис», — убежден ddinco654.

«Гогочущая Камала — позор для звания вице-президента. Отставка этого социалиста-демократа с лошадиным лицом уже давно назрела!» — категоричен MagnaCarta.

«Мы все знаем или работали с теми бездельниками, которые, кажется, всегда чрезмерно заняты, создавая видимость, что они действительно работают над чем-то. На самом же деле они бесполезны и ленивы и ничего не делают, только занимаются работой. Это Камала», — пишет jjscc.

«Слава Богу, что Америка наконец-то увидела, что Камала — бесполезная фишка. Ее политическая карьера закончена, и после того, как народ вышвырнет ее, она не сможет найти работу даже в качестве уборщицы», — предсказывает pjkaga.

(сс) Prachatai Вице-президент США Камала Харрис

«Она решает проблему на границе тем, что делает здесь хуже, чем там. Хорошая работа», — иронизирует stevesense.

«В Южной Америке проживает 430 миллионов человек. Все они хотят приехать сюда. Этому безумию нет конца», — переживает stevesense.

«Подождите, разве демократы уже не разгадали загадку миграции, объявив ее результатом изменения климата?» — шутит asamurai.

«Камала Харрис, безусловно, самая большая мошенница в политике. Как она оказалась там, где она есть, никто не знает. Теперь она по уши в проблемах», — комментирует CreepingDeath.

Напомним, что за август количество мигрантов, задержанных на южной границе США, превысило 200 тысяч. На границе увеличилось число нелегалов из Венесуэлы, Никарагуа и Кубы, что официальные лица назвали «новой волной миграции» на полушарии.

На американо-мексиканской границе было задержано 203 598 нелегалов, что немного больше июльских показателей — 199 976, но меньше, чем показатели за август прошлого года — 209 840.

При этом из 203 598 задержанных 157 921 попытался пересечь границу впервые. К остальным относятся те, кого уже неоднократно задерживали и высылали представители властей.