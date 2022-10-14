Так получается, что последние личные встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождаются информационными интригами, запускаемыми турецкими изданиями. Так, накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в газете Hürriyet появилось сообщение, что «Эрдоган хотел бы встретиться на полях саммита с президентом Сирии Башаром Асадом».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что «Турция готова поддержать режим Асада в борьбе с террористическими группировками на северо-востоке Сирии». Впрочем, тема контактов между Анкарой и Дамаском муссировалась в турецкой прессе и накануне сочинского диалога Путин — Эрдоган со ссылками на некоторые источники в Москве и Тегеране, согласно которым Россия и Иран лоббируют сценарий нормализации отношений между Турцией и Сирией. Но контактов между Эрдоганом и Асадом не состоялось. Турецкий президент на пресс-конференции 6 октября в Праге по итогам первого заседания Европейского политического сообщества заявил, что не исключает возможности встречи с сирийским коллегой в будущем «в нужное время». Так он дал понять, что «турецкого дыма без огня не бывает» и что обозначенная дипломатическая интрига может иметь продолжение.

Вот почему, когда накануне саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане в турецком издании Milliyet появилось сообщение, что Турция планирует организовать в Стамбуле переговоры между Россией с одной стороны и США, Великобританией, Францией и Германией с другой стороны, что такое предложение было передано в Вашингтон, где было встречено «весьма позитивно», насторожились не только эксперты, но политики. Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» следующим образом прокомментировал ситуацию: «Уже не первый раз наши партнеры какие-то инициативы для начала объявляют публично, привлекают к этому внимание, а уже потом начинают смотреть, кто как будет реагировать. Очевидно, что если турецкие коллеги об этом задумались, у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, когда они будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить. Мы кроме публичных объявлений больше ничего не слышали».

При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона «готова выслушивать любые предложения, готова выслушать всех и вся», но не может заранее сказать, что «тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату». Говоря иначе, сообщение Milliyet не было дезавуировано в политическом смысле, а турецкую сторону упрекали всего лишь в методике действий. Тем более что произошли события, вроде бы подтверждающие тезисы турецкого издания. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала «ТВ-24» сообщал, что на встрече Эрдогана с Путиным в Астане 13 октября «будут обсуждаться возможности дипломатического урегулирования» в б. УССР и «посредничества в этом процессе Анкары», что «есть много преград, подводных течений на пути урегулирования, но основа для урегулирования может быть найдена». Затем 11 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Анкара вновь обозначала главную тему: готовность к оказанию всестороннего содействия в урегулировании ситуации в б. УССР дипломатическим путем.

tccb.gov.tr Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Астана. 13.10.2022

Правда, ситуацию в информационном поле несколько остудил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, «российская сторона никогда не слышала от Эрдогана предложений об организации встречи России, США, Франции, Германии и Великобритании» по б. УССР, «потому что мы видели это только в газетах». После полуторачасовой встречи в Астане между Путиным и Эрдоганом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тематика б. УССР на переговорах вообще не обсуждалась. В этой связи Ушаков сделал уточняющее замечание. Как цитирует его РИА Новости, «нельзя делать политические выводы из того, что президент Турции на встрече с президентом России не поднял тему конфликта» б. УССР. Он отметил, что «во время переговоров политики потратили очень много времени на обсуждение торгово-политической тематики, газовых соглашений и активизации торгово-экономических отношений, так что просто время на это ушло».

Из этого следует, что тема пятисторонних переговоров по б. УССР не дезавуирована, и, видимо, не случайно глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил мнение, что договоренностей на переговорах по урегулированию конфликта на территории б. УССР можно достичь быстрее без внешнего вмешательства, на уровне диалога «как минимум трёх славянских государства» — России, б. УССР и Белоруссии. Он добавил, что Минск готов предоставить свою площадку, стать медиатором или оказать содействие в вопросах логистики и организации. Но почему Эрдоган сам обошел на переговорах с Путиным тему б. УССР и она «повисла только в СМИ»? Официальных разъяснений с турецкой стороны по этому поводу пока нет. Есть только версии. Возможно, посылая Москве через Турцию определенные сигналы, Вашингтон рассчитывал остановить реализацию новой тактики ведения боевых действий в б. УССР, пытался оценить эффект от частичной мобилизации и смены командования СВО. А потом отозвал свое предложение. В такой ситуации Эрдоган ограничил свой диалог с Путиным важными вопросами развития и активизации двухсторонних отношений.

Есть проблема и формата предполагаемых на теоретическом уровне переговоров, в который Турция не вписывается даже как посредник. Б. УССР тоже могут исключить из этого процесса. В Кремле считают, что нужно «понять целеполагание переговоров». Что же касается Турции, то надо признать, что ей удалось через вброс в газете Milliyet вскрыть определенные нюансы в ситуации с обозначением потенциальных изменений в позиции западных стран в отношении кризиса на территории б. УССР. Но на чьей стороне Анкара сыграла на сей раз, говорить пока сложно. Годы противоречий и разнонаправленных интересов с США побуждают Эрдогана активизировать более тесные связи с Россией и создавать новый баланс, в котором киевский режим становится уже отыгранной картой.