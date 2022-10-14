Когда исполнительный директор корпорации Tesla Илон Маск написал в Twitter о своей поддержке «расчленения» Россией территории бывшей УССР, выражения, которые он использовал, были весьма показательны. По его словам, Крым должен быть российским из-за «ошибки Хрущева» — потому что внутренние советские границы изменил советский лидер Никита Хрущев. Прежде такая риторика во внутриполитических обсуждениях о территориях бывшей УССР не использовалась, однако эти формулировки — стандартный язык, используемый Кремлем для оправдания своих «претензий» на территорию бывшей УССР. И это не единственный тезис «кремлевской пропаганды», усвоенный Маском, пишет старший научный сотрудник и директор Альянса за обеспечение демократии в Немецком фонде Маршалла Лора Торнтон в статье, вышедшей 13 октября в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

Сообщения Маска в Twitter — яркий пример тревожной тенденции: тезисы Кремля снова проникают в идущие внутри США дискуссии. Мало что так объединило демократов и республиканцев после многих лет интенсивной поляризации, как поддержка киевского режима в его борьбе против России. В Конгрессе США обе партии решительно поддержали поставки оружия и другой помощи Киеву, а также укрепление восточной границы НАТО.

До недавнего времени голоса «в поддержку» Кремля были немногочисленны, и в первую очередь это были ведущий Fox News Такер Карлсон и бывший президент Дональд Трамп. Карлсон открыто заявил, что он на стороне России, а Трамп похвалил президента России Владимира Путина «за его ловкость» при проведении специальной военной операции на территории бывшей УССР. Какими бы шумными они ни были, эти голоса тонули в едином хоре тех, кто операцию осуждал и говорил о том, как следует в этой ситуации поступать США.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Теперь в этом консенсусе есть трещины, и Маск — последний пример того, как «российская пропаганда» возвращается в публичный разговор. По мере того как в США приближаются промежуточные выборы, назначенные на ноябрь, кандидаты всё чаще прибегают к «риторике» российской власти. Примеры этого автор документирует совместно с проектом отслеживания социальных сетей Midterms Monitor при Альянсе за обеспечение демократии при Немецком фонде маршала и Центре правосудия Бреннана.

С 1 августа мониторинговый ресурс зафиксировал более 2,3 тыс. сообщений в Twitter американских кандидатов в Конгресс или на высокие государственные посты, связанных с киевским режимом. Многие из этих сообщений критикуют Россию и поддерживают политику США в вопросе вооруженного конфликта на территории бывшей УССР, в части сообщений приводится критика высокой стоимости помощи. Однако наблюдается шумное меньшинство — по большей части это республиканцы, но не только они, — которое повторяет наиболее «вопиющую кремлевскую пропаганду». Если эти кандидаты будут избраны, особенно в Конгресс, они могут подтолкнуть к изменению политики США в отношении киевского режима.

Некоторые из этих кандидатов брали пример с «самого влиятельного источника пророссийской дезинформации в США» — с Fox News. Американский правоцентристский новостной и публицистический сайт The Bulwark приводит целый каталог высказываний ведущих этой сети, которые называют киевский режим паразитами, боевые действия против России — нападением на нее, а сам конфликт на территории бывшей УССР — «очередной уткой», частью плана демократов. Затем произошло вообще что-то странное: в одном из своих сообщений, опубликованных в Twitter в сентябре, Консервативная политическая конференция действий назвала «собственные территории» киевского режима, на которые «претендует Россия», «оккупированными» этим режимом. Кроме того, организация призвала США прекратить «подарки» киевскому режиму.

К ним присоединяются кандидаты от Республиканской партии и некоторые демократы. Отчасти направленные против киевского режима послания сосредоточены на том, чтобы держать деньги дома. Так, кандидат от республиканцев в Сенат США в Огайо Джей Ди Вэнс проводит кампанию за прекращение помощи Киеву и только что призвал к «переговорам» с Путиным, который, конечно же, продолжает настаивать на «расчленении» территории бывшей УССР.

Gage Skidmore Джей Ди Вэнс

Кандидат от Республиканской партии в палату представителей от Техаса Майра Флорес написала в Twitter, что «Конгресс только что проголосовал за выделение [киевскому режиму] еще 12 300 000 000 долларов! … Почему мы не ставим интересы Америки на первое место?» Ее коллега по партии и кандидат от Род-Айленда Аллен Уотерс написал: «Прежде всего Америка, а не [киевский режим]. Обезопасим Род-Айленд от ядерного конфликта».

Кроме того, иногда бывает так, что кандидаты повторяют кремлевские нарративы почти дословно. Здесь можно упомянуть разговоры о нацизме на территории бывшей УССР, обвинения Киева в военных преступлениях, утверждения о том, что конфликт начали США, а также указания на то, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоял Вашингтон. Например, Донни Палмер, кандидат от Республиканской партии в палату представителей от Массачусетса, высоко оценив деятельность Трампа, задал вопрос: «Разве он втянул нас в конфликт… он взорвал два трубопровода, разве он поддерживает нацистов [на территории бывшей УССР]?»

Эрик Брюэр, кандидат от Республиканской партии в палату представителей от Огайо, напал на посла США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкла Карпентера за то, что тот «игнорирует восемь лет военных преступлений [киевского режима] и восемь лет сдержанности России».

Широко распространено также высмеивание самого киевского режима.

«Какие высококультурные люди работают [на киевский режим]», — написала в Twitter кандидат от Республиканской партии в палату представителей от Техаса Ирен Армендарис Джексон в ответ на оскорбительную реплику одного из представителей киевского режима под предложением Маска сдать Крым.

К тому же ряд кандидатов на посты в Конгрессе США считают причиной нынешнего конфликта стремление киевского режима в НАТО, а не политику Кремля. Присоединились к этому и демократы. Самым активным среди них является Джеффри Янг, кандидат в палату представителей от штата Кентукки. С 1 августа он около 680 раз написал в Twitter о России или киевском режиме, публикуя у себя материалы «российской государственной пропагандистской сети RT», Redfish и некоторых «самых печально известных российских пропагандистов», таких как посол Москвы в ООН Дмитрий Полянский. Когда он не радуется военным успехам России, Янг повторяет нападки Кремля на НАТО и путинскую версию о том, что на территории бывшей УССР действуют нацисты.

«С 2014 года военными преступниками, агрессорами и массовыми убийцами [на территории бывшей УССР] и рядом с ней были прежде всего Вашингтон, НАТО, [киевский режим], который был марионеткой США, и местные нацистские группировки», — написал он в Twitter.

Embassy of the United States Kyiv Александр Турчинов и Джон Керри, март 2014 года

«Моей страной управляют военные преступники, совершающие геноцид», — написал он, имея в виду администрацию президента США Джо Байдена.

Отчасти из-за этих позиций Янг не получил поддержки Демократической партии.

Нет никаких сомнений в том, что некоторые из этих позиций являются результатом российских операций по оказанию влияния, не в последнюю очередь потому, что некоторые кандидаты публикуют у себя в соцсетях российские пропагандистские источники. Нельзя назвать самостоятельными, указывает автор, продвигаемые этими американскими политиками мысли. Идея выставлять киевский режим как нацистское образование возникла не в ходе внутренних дебатов в США, а была заимствована из господствующего российского дискурса, точно так же, как формулировка Маска предполагаемой «ошибки», из-за которой Крым стал частью бывшей УССР.

Высказывания, направленные против киевского режима, также часто ретранслируются российскими государственными СМИ для российской аудитории, что также служит «пропагандистским операциям» Кремля. Естественно, предложение Маска «расчленить территорию бывшей УССР» было во всех российских государственных СМИ, в то время как Sputnik обратил внимание на заявление бывшего кандидата в президенты Тулси Габбард о том, что она покидает Демократическую партию, поскольку ею якобы управляет «шайка поджигателей войны». Точно так же RT разнес заявление конгрессмена-республиканца Пола Госара о том, что Соединенные Штаты «ни черта не должны Зеленскому».

Проблема усугубляется тем, что в большей части контента в социальных сетях, который отслеживают автор с коллегами, с самым высоким уровнем вовлеченности пользователей — включая лайки и ретвиты — звучит критика киевского режима. Это может быть результатом алгоритмов социальных сетей или просто человеческого поведения, когда негативные мнения привлекают больше внимания. Например, авторы самых распространенных в Twitter упоминаний «НАТО» не одобряют шагов НАТО по оказанию помощи киевскому режиму в том, чтобы «защитить себя»: Twitter наводнен контентом, в котором НАТО называется «военной машиной».

Безусловно, не все те кандидаты, которые высказываются против киевского режима, будут избраны в ноябре. Но если их будет достаточно, они могут изменить важные внешнеполитические решения Вашингтона. Конгресс может сократить помощь, в которой отчаянно нуждается киевский режим. Возвращение политических разногласий в США по вопросу России также послужит тревожным сигналом и без того пугливым европейским союзникам Соединенных Штатов, которые по понятным причинам обеспокоены изменениями во внешней политике США, если в 2024 году будет избран президент-республиканец.

Gage Skidmore Дональд Трамп. Выборы 2016

Как и всем усилиям по защите от информационных операций, распространению тезисов Кремля в политических дебатах в США можно противодействовать только путем активного развенчания, обмена встречными сообщениями и заполнения информационного пространства. Защитникам киевского режима нужно перейти в наступление, заявив, почему исход конфликта важен для США. Сторонникам Киева, не в последнюю очередь администрации Байдена, есть чему поучиться у самого режима, который «эффективно сформировал нарратив и переиграл Кремль в информационном пространстве».

Если стоит задача сохранить консенсус в поддержку киевского режима между двумя партиями и в американском обществе, демократы и республиканцы должны выступить с недвусмысленной защитой Киева и не позволить шумному меньшинству кандидатов и знаменитостей, таких как Маск, захватить публичную сцену. В ноябре будет понятно, удалось ли им это.