Парламентская ассамблея Совета Европы объявила «режим президента России Владимира Путина» террористическим, соответствующую резолюцию поддержало большинство (99) присутствующих на сессии делегатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голос хозяина

Уточняется, что воздержался один делегат ПАСЕ, присутствующий в зале, резолюция считается принятой.

Согласно резолюции ПАСЕ, российские политические партии, поддержавшие спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР, — это «пособники терроризма». В соответствии с принятым решением указывается, что Российская Федерация якобы незаконно участвует в Совете Безопасности ООН. Резолюция также призывает к международному трибуналу и срочной поставке бандеровцам систем противовоздушной обороны.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на избирательность в решениях ПАСЕ, ведь никто не ответил за Югославию, Ирак, Афганистан, Сирию. Иные считают эту резолюцию чем-то ничего не значащим. Другие порекомендовали ПАСЕ пойти дальше и отказаться от российских ресурсов — в свете данной резолюции это было бы логичным.

«А судьи кто?» — отреагировала Ирина.

«И куда они с этой бумажкой?» — иронизирует Inna.

«Вот что значит всего лишь пойти против системы и лишить евросовок халявных ресурсов», — отметил Денис.

«А как же за Югославию, никого не осудили? Але, дерьмократы? Забыли? А Ирак? Афган, Сирия? Чего молчим?» — не понимает Людмила.

«Мы и есть Совбез ООН, без нас ООН перестанет существовать, чего и добиваются США, начнется хаос и международное право «делаю, что хочу"», — заметил Akram S.

(сс) The U.S. Army Бомбардировка Ирака

«Ну давайте их тоже как-нибудь назовем? Эффект-то тот же», — добавил ts_o_a.

«Им тогда пойти и газ себе закрутить. Тогда их [резолюции] буду иметь хоть какую-то логику. А то *опы греть российским газом на этих заседаниях их не смущает», — возмутился Nnat.

«Если они признали это, то им следует покупать газ и нефть в другом месте и вообще прекратить торговлю. Опять же, на это они не пойдут», — написал Николай.

«Все эти ПАСЕ побегут наперегонки в Кремль, когда мы победим. Так что не стоит обращать внимания. Собака лает, а караван идет», — прокомментировал Сергей.

«Трубопроводы, мосты и людей взрывает [киевский режим], а террористом признают РФ. Оруэлл перевернулся в гробу», — пишет Андрей К.

«Это та помойка, из которой мы вышли? Да и [плевать] на них. Пусть трындят, что хотят. Шавки американские», — прокомментировала Ирина.

«Боятся нашу Матушку… Дай Бог силы и здоровья нашему президенту. Россия встала с колен и показала зубы. Этого никто не любит», — подчеркнул Tony R.

«ПАСЕ — это как у меня во дворе бабульки на лавке сидят, языком чешут, все жильцы с ними здороваются, но никто всерьез внимания не обращает», — иронизирует easy breezy.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ

«После такого отправлять им какие-либо ресурсы было бы зашкваром», — считает ASDF.

«Америка столько лет устраивает войны, и гибнут тысячи людей — это нормально. [Киевский режим] 8 лет кошмарит Донбасс и сейчас не перестаёт кошмарить, пытается разрушить Запорожскую АЭС, устраивает теракты в России, обстреливает Курскую и Белгородскую области. Но террористы — это Россия. Зашибись просто», — возмутилась Кристина Д.

«Может, хоть теперь от нас держаться подальше будут», — пошутила Татьяна.

«Ну тогда они должны перестать покупать у нас газ или нефть, иначе станут спонсорами терроризма», — с сарказмом подытожил Дмитрий.