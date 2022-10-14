Представитель Киева Дмитрий Кулеба признал, что киевский террористический режим стоит за взрывами в Крыму, а также в Белгороде. Об этом Кулеба рассказал, общаясь с пранкерами Вованом и Лексусом с помощью программы Zoom.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марш

«Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то в приватном общении (не знаю, насколько оно в Zoom может быть приватным) я вам скажу: да, это мы», — заявил он.

Признание Кулебы обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предположили, что на Западе предпочтут «не заметить» признание Кулебы. Иные добавили, что, скорее всего, представитель Киева будет утверждать, что его слова или не так поняли, или вырвали из контекста. Другие заметили, что Кулеба прекрасно владеет русским языком и как дипломату позволяет себе говорить слишком много лишнего.

«Никто и не сомневался в этом», — отреагировал Андрей.

«А затем будет вилять… что все вырвано из контекста, да и вообще мы неправильно поняли. А вообще, несколько непонятно, — они себя почувствовали бессмертными и неуязвимыми», — пишет Aleks.

«Эти люди только исполнители, ресурс для войны с Россией. Выходит, что государство-террорист — это США и Англия», — прокомментировала Ксю.

«Пусть откровенничают… Для суда пригодится…» — добавила Irina.

«Но ответственность за это не возьмём, конечно же», — отреагировала pborisovna.

«Спалился! Сейчас, американцы ему [устроят], побежит строчить опровержения», — иронизирует Алексей А.

«Снова сами себя сдали», — комментирует Yellow.

«Болтун — находка для шпиона», — написала Forelьka.

«Сальные мозги хуторянина, прикрытые кастрюлей, не в состоянии заметить подвох», — оценил работу пранкеров и уровень Кулебы VZ.

«Одному Зеленскому мерещится, что мы сами себе мост взорвали…» — добавила Марина Л.

«Такому «из Сбербанка» позвонят, все номера карт и CVV-коды сдаст. Доверчивый человек», — шутит Natalie.

(сс) МИД киевского режима Дмитрий Кулеба

«Вован и Лексус — молодцы! Жирного котяру на чистую воду вывели», — отреагировала Helena.

«[Американцы] не знают [мову], [бандеровцы] не знают английский. Зато и те, и другие знают русский. Изоляция… Но я не про пранк», — заметил Кс_Влади, указав на то, что оба собеседника говорили по-русски.

«Вообще ничего удивительного. Все т. н. «деятели» [киевского режима] в быту говорят по-русски. [На мове] это понты для публики, и так было всю недолгую историю незалежной», — добавил Дмитрий.

«Вовану и Лексусу давно пора дать Героев России за несомненные успехи в информационной войне», — призвала Ольга К.

«И не надо было выяснять, откуда ехал грузовик со взрывчатой и кто устроил взрыв, Кулеба знает лучше, надо было просто спросить его», — написал Dmitry C.

«Сейчас «весь мир с нами» (Запад — М. Р.) назовет это монтажем, или заявит, что это совсем не то, что Кулеба имел в виду. У кого в руках СМИ, тот и прав», — добавил Alexander.

ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

«Ну тупые! Этот «Макфол» (бывший посол США в России Майкл Макфол, так Кулебе представились пранкеры — М. Р.) кому уже только не позвонил, а они все как дети — ведутся», — смеется Наталья.

«Их по объявлению всех набрали на работу в правительство, что ли?.. Человеку, занимающему такую должность, нужно следить за своим языком. На таких дураков при желании можно столько компромата насобирать! «На дурака не нужен нож — ему с три короба наврёшь — и делай с ним, что хошь!» — подытожила Людмила Викторовна.