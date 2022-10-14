Один из крупнейших производителей офисной бумаги в России сменил собственника. Американская компания Sylvamo Corporation, ещё в марте 2022 года заявлявшая, что продолжает свою работу, всё-таки продала свои российские активы. Кто стал новым собственником и бенефициаром компании с миллиардными оборотами? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Офисная бумага по цене более 1000 рублей

Напомним, в марте 2022 года, после того как из-за западных санкций была нарушена логистическая цепочка по поставке химреактивов, на рынке наблюдался ажиотаж вокруг офисной бумаги. Цены выросли просто астрономически. За пачку бумаги порой просили более 1 тыс. рублей. В ход пошли даже черновики, которые пытались продавать на торговых площадках. Оказалось, что, несмотря на статус РФ как крупного экспортёра офисной бумаги, для её производства используются импортные химические реактивы. Тогда основные производители бумаги, за которыми стояли иностранные собственники, заявили о продолжении своей работы в России, не высказывая намерений об уходе или продаже активов.

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Продажа активов Sylvamo

А уже в октябре 2022 года одна из иностранных компаний, владевшая активами по производству бумаги в России, завершила сделку по продаже последних. Широкой общественности компания известна по бумаге под брендом SvetoCopy.

На сайте американской компании Sylvamo Corporation в октябре 2022 года появилось сообщение, что она завершает продажу российских предприятий компании «Палп Инвест» за 420 млн долларов США. С учётом курса и комиссионных по сделке продавец получил порядка 390 млн долларов наличными. Решение о сделке было принято в мае 2022 года. Из того же сообщения известно, что сделка прошла за счёт банковского финансирования.

В ЕГРЮЛ «Сильвамо» была представлена непубличным акционерным обществом «Сильвамо Корпорейшн Рус», которое было зарегистрировано в 2002 году. Его основной актив — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области. Уставный капитал общества — 772 736 000 рублей.

В реестре новым директором НАО с 10 октября 2022 года числится Тимур Габидуллин. Из публикаций СМИ известно, что в 2020 году он был назначен на пост генерального директора компании International Paper Россия, известной производством офисных бумаг SvetoCopy и Ballet. Также Габидуллин является владельцем ряда российских юрлиц, в числе которых московское ООО «Палп Капитал» и ООО «Палп Инвест» из Санкт-Петербурга. Первое из них было создано только 5 октября 2022 года, а второе — 6 июля 2022 года.

(сс) Иван Абатуров Бумага SvetoCopy

Бизнес-партнёром Габидуллина по «Палп Капитал» и «Палп Инвест» является Александр Амосов. Последний владеет рядом активов в различных отраслях экономики. Ему, например, принадлежит ООО «Ситиси Трейдинг» (оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами), а также ООО «Стаккато Инвестиции» (создано в конце сентября 2022 года), ООО «Сиапорт» (отметилось в судебном споре на поставку угля, отправляемого на экспорт через дальневосточный порт), ООО «Аэнп» (совладелец — Спаркель Сити Инвест ЛТД (Кипр), фирма отметилась в скандальном банкротном споре со сбытовой компанией «Роскоммунэнерго», к которой у нее были претензии на 3,2 млрд рублей).

Амосов также является президентом благотворительного фонда «Ави», который в 2017 году фигурировал как должник в базе судебных приставов.

informupack.ru Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат

Финансовые показатели актива

Что представляет собой приобретённое у американской компании НАО «Сильвамо Корпорейшн Рус», рассмотрим в свете его финансовых итогов.

За 2021 год выручка компании составила 49,25 млрд рублей против 43,3 млрд рублей годом ранее, а чистая прибыль — 6,5 и 4,3 млрд рублей соответственно. Это говорит, что актив как минимум прибыльный.

Таким образом, на рынке целлюлозно-бумажной промышленности России появился новый игрок. Будет ли он один или в этом сегменте появятся и другие новые лица, пока не известно. Планирует ли продавать свой российский бизнес второй крупный производитель офисной бумаги — Mondi Uncoated Fine Paper австрийской группы Mondi (бумага «Снегурочка»), не сообщалось. На сайте группы российский актив по-прежнему фигурирует, а директором АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» всё также указан Клаус Херберт Пеллер.