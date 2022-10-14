Сообщение средств массовой информации киевского неонацистского режима о воздушной тревоге, которая сработала на всей территории бывшей УССР, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Территории бывшей УССР под контролем террористов

Исходя из массовых сообщений о воздушной тревоге и по постепенно поступающей от местных жителей информации об ударах по энергетической инфраструктуре ряда городов киевского режима мы можем судить о том, что обещания руководства России, что террористические акты на территории России со стороны Киева будут получать жёсткий ответ, выполняются.

«Откуда у них электричество на эту тревогу?» — удивляется Ева А.

«А толку-то от этих сирен?! Ведь их важные объекты не спрячутся от наших ракет! А жители вечером и так по своим домам сидят!» — задаётся вопросом Евгений П.

Граждане отметили, что именно сегодня ВСУ совершили попытку воздушной атаки на Белгород, в результате чего даже пострадал многоквартирный жилой дом. Удары по нацистской инфраструктуре по всей территории бывшей УССР — это акция усмирения.

«Это вам за Белгород!» — написал Дмитрий К.

«Сейчас воздушная тревога звучит во Львовской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и даже Волынской областях. В том числе сирены звучат в центральной и западной части страны, и в Киеве. [Жители территории бывш. УССР] снимают новые видео с ракетами. Это ответочка за Белгород прилетела. По всей [территории бывш. УССР] взрывы и новые прилёты», — пишет Sirius A.

Часть людей полагает, что удары, которые Россия наносит по нацистам, судя по всему, всё ещё недостаточно жёсткие, поскольку ВСУ не оставляют попыток нанести ущерб российским городам.

«Уже какой день их бомбят, а им, видать, это нравится. Даже не думают о переговорах», — отметил Владимир Д.

Отдельные комментаторы отмечают, что пока киевские боевики не прекратят совершать свои террористические акты на территории России, а также пытаться обстреливать мирных жителей, покоя им российские ракеты не дадут.

«Пока не прекратят поставки оружия и наёмников на [территорию бывш. УССР], так и будет продолжаться», — уверена Эмилия Х.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Приятно видеть, что наша армия перестала миндальничать. За каждую ракету, пущенную в сторону России, в «цеевропу» нужно отправлять десяток», — считает Артём Л.

Ряд пользователей указывает на то, что снижать интенсивность ударов по инфраструктуре врага сейчас не стоит, поскольку жители территории бывшей УССР только-только начинают осознавать, что под руководством нацистов им жизни не будет, поскольку их покорность причиняет вред всем окружающим, в том числе и российским гражданам.

«Привыкайте! Пока ВСУ не угомонятся со своим пастухом, так будет часто происходить!» — указывает Ирина И.

«[Жители территории бывш. УССР], очнитесь! Вы находитесь в рабстве у нацистов! Скиньте их уже! На кой-вам сдался этот Зеленский? Чем быстрее наступит мир, тем быстрее у вас электричество вернется и сирены шуметь перестанут», — обращается Ринат А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Напомним, 13 октября средства массовой информации киевского неонацистского режима сообщили о воздушной тревоге, которая сработала на всей территории бывшей УССР.