Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в результате переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому неонацистскому режиму территории были возвращены 20 российских военнослужащих, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из видео «Обмен пленными солдатами провели Россия и Украина» Российские солдаты вернулись на родину после обмена пленными с Украиной

«Слава Богу! Ребята дома!» — написала Елена М.

Подавляющее количество пользователей выразили радость за то, что российские военнослужащие, которым не посчастливилось оказаться в нацистском плену, вернулись живыми на родину.

«Очень хорошая новость. В плену находиться — это ад. Надо вызволять пацанов, нельзя позволить им там в застенках сгинуть», — призывает Алексей П.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что российское оборонное ведомство сообщило об обмене лишь спустя двое суток. Граждане узнали об осуществлённом процессе обмена намного раньше из вражеских средств массовой информации.

«Серьёзно? Только сейчас решились об этом рассказать? А ничего, что в Telegram-каналах все это уже два дня назад обсудили?» — пишет Василий Т.

«Плохо, что всё это происходит в тайне. В этом плане ВСУ умет красиво показывать процесс обмена, делая из своих нациков чуть ли не героев», — написал Сергей С.

Часть людей не понимает, почему об обмене российские граждане узнают в первую очередь от нацистов. Люди уверены, что информационная составляющая носит очень важное значение в спецоперации, поэтому медлить и замалчивать сейчас — значит наступать на одни и те же грабли.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«А почему с таким запозданием? И почему не показали наших ребят, вернувшихся оттуда? К чему такая секретность?» — спрашивает Павел И.

Ряд пользователей болезненно относится к обменам, поскольку до сих пор не может забыть освобождение нацистских головорезов из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«20 человек? Какая-то явно скромная цифра. У нас же там много ещё парней в плену сидит. Да и непонятно, на какое количество обменяли. Это ведь тоже важно», — считает Олег Е.

«С той стороны утверждают, что тоже два десятка солдат обменяли. Это всё правильно, конечно, но процесс обмена явно не спешит развёртываться», — отметил Никита У.

Нашлись и те, кому абсолютно фиолетово, на кого, когда и при каких обстоятельствах обменяли российских военнослужащих, для них важно, что наши люди вернулись живыми из плена и теперь могут забыть своё пребывание в киевских гестапо, как страшный сон.

«Глубоко наплевать, на кого поменяли. Пофигу, на скольких поменяли. Даже если на кучу «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они всё равно «меченые». Главное — наши солдаты вернулись из плена. Да, и ещё. Я совсем не расстроен, что командование, правительство и президент мне об этом подробно не доложили», — поделился свои мнением Олег К.

mil.ru Солдаты

Напомним, 13 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что в результате переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому неонацистскому режиму территории были возвращены 20 российских военнослужащих.