Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, а большую часть остального мира — с джунглями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

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«Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад. Поэтому нужно беречь свой сад», — добавил он.

По его словам, спрятать сад за высокими стенами не представляется возможным, а наоборот, сад необходимо вывести в джунгли. Поэтому европейцам надо быть более погруженными в волнующие остальной мир темы.

Дипломат также считает европейцев «привилегированными людьми», которые создали комбинацию политической свободы, экономической перспективы и социальной сплочённости, «но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения», отметил он.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения, комментируя слова европейского дипломата, указали на то, что его убеждения отдают фашизмом. Иные добавили, что наконец-то политик «сбросил маску».

Pool Moncloa. JM Cuadrado Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

«И с этими извергами российские политики тридцать лет пытались закорешиться», — отреагировал Александр Т.

«Он сыворотку правды выпил? Прям прет человека», — с сарказмом добавил Алексей.

«Потомки пиратов, колонизаторов, фашистов и гангстеров сад себе построили…» — пишет Алексей И.

«Он уколы пропустил? Или ему Зеленский порошка волшебного отсыпал?» — шутит Sergei P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«У этих «садовников» что ни строй, получается Третий рейх», — написал Nikolay D.

«Социальную сплочённость 80 лет назад в Италии вроде бы фашизмом называли?» — задался вопросом Konstantin K.

«Как фашизмом завоняло», — отреагировал Борис.

«По сути, риторика Гитлера. Боррель — новый Риббентроп», — добавил Дмитрий З.

«Да всё правильно он говорит, от чистого сердца. Только удобрения для этого сада весь другой мир. И это не джунгли, это такие же люди. Фашизм в чистом виде.» — пишет Дмитрий.

«Ну вот, видно, и ему перепало сыворотки правды. Открытым текстом шпарит», — отреагировал Леонид.

«М-да… Сорваны маски, как говорится», — прокомментировала Валентина.

«Фашизм цветет и пахнет в Европе», — отметил Игорь.

«Обычно сад требует питания. Для удобрения в нём почвы всё тащат из лесов, болот, джунглей, саванн и т.д. Желательно задёшево. Или бесплатно. В этом старик Боррель прав. Как-то так…» — отреагировал Леонид.

«Привилегированные? Ну ничего себе, какие заявы! Давайте тогда как-нибудь сами дальше, без наших ресурсов растите свой сад», — добавила Svetlana S.

«Да элита Европы раньше прикрывалась мнимой демократией и равноправием. А сейчас маски сброшены, господа», — написала Elena.

«Фашисты недобитые. Точнее тут не сказать», — подытожила Olga T.

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