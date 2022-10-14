Заявление министра иностранных дел киевского неонацистского режима Дмитрия Кулебы, сделанное в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), о том, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«У него всё ещё есть свет, чтобы это передать в эфир?» — удивляется Александр М.

Многие пользователи пришли к выводу, что после такого ошеломительного признания представителя киевского режима не остаётся сомнений в том, что бандеровцы на деле — террористы.

«Шикарное, публичное заявление. Признание в терроризме», — отметил Михаил М.

«По сути, Кулеба признался, что он международный террорист, что Киев совершает теракты и не стесняется того, чтобы в этом признаться», — написал Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Кулебу никто не тянул за язык, он мог бы соврать, но он сказал правду. Судя по всему, нацисты уже ничего не боятся и готовы раскрыть все карты перед кем угодно, поскольку американские хозяева, в случае чего, их обязательно прикроют.

«Кулеба — самый честный человек во всём киевском режиме оказался. Прямо сказал, что взрывают, разрушают, убивают и будут продолжать свою террористическую деятельность. Прямой, как палка», — отметила Людмила Л.

Кабинет министров Украины Дмитрий Кулеба

Часть людей полагает, что в Киеве привыкли сначала признаваться, а потом забирать свои слова обратно. Граждане уверены, что после интервью Кулебы пранкерам у него начнутся серьёзные проблемы.

«Сейчас в Киеве начнётся старая песня — начнут Кулебу не считать каким-то существенным чиновником, да и что это его личное мнение, да и сказано оно было в переносном смысле. От этих террористов никогда раскаяния не дождаться. Их надо лично к стенке прижать», — указывает Андрей Б.

«А если бы он не признал, то мы бы разве не узнали, кто это сделал и делает?» — спрашивает Максим П.

Ряд пользователей указывает на то, что Кулеба лукавит, когда приписывает Киеву все террористические акты в Крыму и Белгороде. Он просто хочет приписать себе победы, коих у него нет. На деле же за самыми крупными террористическими акциями на территории Российской Федерации стоят западные спецслужбы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«И без Кулебы понятно, кто стоит за терактом. Кто его конкретно исполнил — вот вопрос. Высока вероятность, что это сделали англичане, поскольку у бандеровцев ума не хватит такой план провернуть. Думаю, Вовану и Лексусу стоит позвонить кому-нибудь в Лондон и спросить на счёт того, как им удалось это сделать», — предлагает Максим П.

Нашлись и те, кто уверен, что за взрывом на Крымском мосту также стоят спецслужбы западных государств.

«Ради справедливости стоит уточнить, что видео-то старое. Месячной, что ли, давности. Но сути дела это не меняет. Кулеба подтвердил, что Киев ведёт террористическую войну. А это значит, что и за ударами по Крымскому мосту стоят они же. Дважды два лишь стоит сложить», — написал Иван Е.

Напомним, 13 октября министр иностранных дел киевского неонацистского режима Дмитрий Кулеба заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), о том, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева.