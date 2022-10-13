Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане о том, что Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Джон Доллман. Голод. 1904

Российский президент считает, что миру пора ликвидировать все искусственные нелегитимные барьеры, препятствующие восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности. Таким образом, Путин прямо указывает на пагубность санкционной политики Запада, которая может уже совсем скоро стать причиной глобального голода.

«Правильно! Поддерживаю!» — написал Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что не одна лишь Россия пострадала от санкционной политики Запада. Есть и другие страны, которые десятилетиями пребывают в ограниченных условиях. Тем не менее санкции в отношении России наносят куда больший вред всему остальному миру, поскольку ресурсы нашей державы — это основа для развития и благополучия ведущих государств.

«Санкции являются главной преградой для свободной торговли. Их ввела Америка и приказала всему миру соблюдать. Причём не только в отношении России, но и, к примеру, против Ирана. КНДР уже чёрт знает сколько лет сидит под санкциями безвылазно. Это реально тормозит экономику, производства не запускаются, поскольку им неоткуда брать сырьё и комплектующие. А если и есть, то кроме внутреннего рынка, товары попросту некуда сбывать», — указывает Владимир Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Некоторые комментаторы отмечают, что российская экономика может снять негативный эффект от санкций, сделав свой рынок более привлекательным для иностранцев.

«Можно, к примеру, снизить таможенные пошлины, чтобы в Российской Федерации товары иностранные дешевле стали», — предлагает Враг Р.

Другие, наоборот, уверены, что умеренная изоляция имеет лишь укрепляющий и оздоравливающий эффект для экономики страны.

«Нельзя забывать о том, что санкции, ограничения и прочие трудности — хорошая почва для восстановления собственной экономики. Ни в коем случае нельзя становиться придатком Китая после того, как только перестали являться придатком Запада. Нам нужна сильная отечественная экономика, мощное производство и выход на рынки. Этого будет достаточно для счастливой жизни России», — уверен Павел И.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия уж как-нибудь протянет без всего остального мира, а вот есть такие страны, которые находятся на грани выживания, и нарушения цепочек поставок товаров могут обернуться для них катастрофой.

«США нарушило прежний уклад жизни. Америке не нравится, когда все вокруг неё богатеют и развиваются, а она сама всё больше и больше утопает во внутренних противоречиях. Без Америки нам всем будет легче дышать», — считает Николай К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Россия, моё сугубо личное мнение, будет в безопасности только в одиночестве. Когда у нас будет граница на замке, а товары мы будем производить сами для себя. В таких условиях, понятное дело, олигархам придётся туго. Поэтому-то желание торговать преобладает над национальными интересами», — пишет Геннадий Р.

Напомним, 13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане о том, что Россия призывает к ликвидации всех искусственных и нелегитимных препятствий к восстановлению глобального товарооборота.