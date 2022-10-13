Предложение министра финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен, сделанное на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, о том, чтобы установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Своей целью минфин США ставит ограничить поступление доходов в бюджет России от продажи энергоресурсов. Лимит цен на российскую нефть, как ожидают в американском ведомстве, позволит Америке добиться этой заветной цели.

«Предлагаю назначить ей зарплату в размере российского прожиточного минимума», — написал Максим Г.

Многие пользователи сочли такое предложение абсурдным и в ответ назвали свои цены на американские экспортные товары.

«Я установил предельную цену на айфоны в районе 15 тысяч рублей», — пишет Славян Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка ведёт себя слишком самоуверенно, что может говорить о большой доле блефа во всей этой истории с потолком цен на российскую нефть.

«Закатайте-ка свою губу обратно, дамочка!» — написал Василий Т.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

«И почему минфин США диктует нам свои цены и условия? Почему российский Минфин тогда не устанавливает цены на американские товары?» — задаётся вопросом Кристина Ш.

Часть людей полагает, что Вашингтон рассчитывает оказать такое моральное давление на союзников Москвы, чтобы Россия оказалась в полной изоляции.

«Давайте тогда Россия установит потолок цен на американский сжиженный газ», — предлагает Екатерина М.

«А что не как раньше? Бесплатно, да и ещё, чтобы Россия каялась?» — интересуется Ольга К.

Ряд пользователей указывает на то, что США сами себе подложат свинью, если действительно установят предельные цены на российскую нефть.

«Как замечательно! Они за Россию теперь решают. Сама Россия будет решать, за сколько свою нефть продавать, а не Америка. Пошли вон, янки!» — обращается Валера Т.

«Ну, раз так, значит, нефть будет стоить и по $180 за баррель! Таков рынок нефти! Арабы с Путиным уже всё порешали. Цена на нефть может подняться до $125 за баррель уже совсем скоро. Москва ясно дала понять, что она готова сократить добычу, если страны «Большой семёрки» всё же введут ценовой потолок на её нефть. Россия предупредила, что эта мера навредит в первую очередь самим разработчикам плана», — указывает Юркен Ю.

Нашлись и те, кто напомнил, что российское руководство ответило решительным отказом на желание Америки получать топливо из России по сниженным вдвое ценам.

«Президент Путин уже сказал, что не будет никаких потолков цены, торговать в минус себе мы не будем. Пусть покупают за нормальную цену, реальную. Никто не виноват, что они нищие и у них нет ресурсов», — пишет Владислав О.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, 13 октября агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен предложила на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель.