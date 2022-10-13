Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что западные страны добились антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН), используя методы дипломатического террора, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

За принятие резолюции, не признающей референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях по присоединению к Российской Федерации, проголосовало 143 страны. 35 стран воздержались, а против выступили пять государств, включая саму Россию.

«Да плевать. Они и по поводу Крыма визжали первое время то же самое. Время лечит», — считает Юлия Р.

Многие пользователи не считают, что российским гражданам должно быть дело до мнения чужих нам стран по вопросу воссоединения нашего единого народа.

«Плевать на их мнение. Это территории России!» — пишет Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что принятие такой резолюции носит лишь пропагандистский характер, чтобы в очередной раз выставить Россию в неприглядном свете, но, на самом деле, она ни к чему не ведёт и ни к чему не обязывает.

«Это ничего не меняет. Толку то с их резолюций, если они не влияют ни на что?» — задаётся вопросом Влад С.

«А что это даёт? Не признали и что дальше?» — интересуется Александр М.

«Да всем по барабану. Те же 143 страны проголосовали за возврат оккупированных Израилем Голанских высот Сирии. И что? Вернули?» — спрашивает Алексей А.

Часть людей полагает, что оценка происходящего в стенах ООН со стороны главы российского МИД недалека от истины. Граждане уверены, что Америка оказывает сильнейшее давление на все страны мира, принуждая их голосовать так, как выгодно Вашингтону.

ООН. Крокодил. 1951

«ООН работает на США. Это всем известно», — пишет Владислав В.

«Марионетки американские проголосовали, как того велел хозяин», — отметил Марат П.

Ряд пользователей указывает на то, что настал момент, когда России необходимо создавать альтернативную ООН площадку.

«Пришло время расформировать ООН и сформировать свою, новую организацию, без диктата США», — указывает Денис М.

«Есть страны, которые смертельно зависимы от позиции США. Есть те, кто является противником Америки, поэтому на них ополчился весь мир. В то же время такие, как Китай, к примеру, воздержались, поскольку находятся над схваткой и смотрят, сможет ли победить Россия, будет ли она достаточно сильна, чтобы справиться с Америкой. После успешного завершения спецоперации в нашу пользу станет появляться всё больше и больше голосов», — уверен Андрей Б.

Нашлись и те, кто уверен, что вскоре мы будем наблюдать совершенно другие результаты голосований в ООН, поскольку лишь только после победы России в ходе специальной военной операции она докажет всем, что имеет право на своё место в этом мире.

«Россия всё делает правильно. Раз против неё ополчилось полмира, значит, нам нужно показать, что мы сильные и независимые, идём своей дорогой, и тот, кто хочет, пусть идёт с нами, а остальные пускай говорят, что хотят», — написала Валентина С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Напомним, 13 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что западные страны добились антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, используя методы дипломатического террора.