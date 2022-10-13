Киевский режим де-факто уже вошел в Североатлантический альянс. Так считает представитель киевского режима Алексей Резников. Своими рассуждениями он поделился по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и территория б. УССР

Резников также поблагодарил НАТО за поддержку киевского режима.

Заявление представителя киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Резников пытается выдать желаемое за действительное, по сути, гордясь тем, что киевский режим просто используют против РФ. Иные считают, что в заявлении Резникова есть рациональное зерно, ведь Североатлантический альянс снабжает киевский режим вооружением, разведданными, а также направляет на территорию б. УССР наемников.

«Хорошая шутка», — отреагировал Артем.

«Червяк доволен, что мужики взяли его с собой на рыбалку», — с сарказмом проиллюстрировал ситуацию Виктор.

«Кто-нибудь скажет им, что они марионетки?» — задался вопросом Марат С.

«А НАТО об этом знает?» — иронизирует Гена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«У меня, например, и сомнений не было, что так и есть. Сколько благ они получают с [территории б. УССР], причём даром. Это их тактика! А сколько денег упало на счета этой кучке уродов. Я имею в виду руководство [киевского режима]», — отметила Лана.

«Дурак думкою (мыслью — О. П.) богатеет», — применил к ситуации поговорку Vitafricanec.

«Мелко берете, уже возглавили», — смеется Я.

«Судя по экономии электричества там, — де-факто уже и в ЕС», — иронизирует albatros.

«Дурак не понимает, что именно за это [территория бывш. УССР] и страдает. И это только начало страданий», — отреагировала Donna Roza.

«Почему [жители бывш. УССР] не задают вопрос [Зеленскому], почему НАТО воюет не европейцами, а [жителями бывш. УССР]? Европейцы хоть и не сидят сейчас в тепле, но они хотя бы в безопасности. А [жителей б. УССР] упорно не жалко даже [Зеленскому]. А он всего-то должен подписать документ о том, что [киевский режим] будет нейтральным… Разве это много для того, чтобы народ [бывш. УССР] перестал погибать?» — задалась вопросом Рина.

«О, очередная мнимая перемога (победа — О. П.)», — с сарказмом добавил Владимир.

«Т. е. они по факту даже гордятся, что их используют?» — не понимает Irina U.

«То что на [территории б. УССР] везде, где можно, расставлены флаги Евросоюза, не значит, что [киевский режим] в Евросоюзе. То, что [киевский режим] использует натовское оружие, не значит, что [киевский режим] в НАТО… Какова цена того, чтобы стать оруженосцем господина? Потеря всего актива населения?..» — в недоумении Uma.

«Отчасти-то он прав, наемники, вооружения НАТО, разведка. Убаюкивать себя не стоит, нужно трезво оценить обстановку и быть готовыми к противостоянию с НАТО», — подытожил Янычар.