«Мощный военный ответ» получит Российская Федерация, если ударит ядерным оружием по территории бывш. УССР, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Политик также уточнил, что речи о ракетном ударе не идет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. У многих участников обсуждения создалось впечатление, что своими заявлениями о ядерном ударе, на Западе будто «выпрашивают» удар по территории бывш. УССР. Иные выразили опасение, что Запад может устроить провокацию и обвинить потом Россию. Встречались и те, кто пояснил, что лишь США выгодны последствия ядерного удара по территории бывш. УССР.

«Как будто не очевидно, что ядерный удар если и будет, то точно не по [территории б. УССР]», — написал valez.

«Приглашают!..» — с сарказмом добавил Геннадий Т.

«Ой, как неожиданно, что за [киевский режим] никто вписываться не планирует», — пишет Ира.

«На мощный военный ответ последует ядерный удар. Замкнутый круг, НАТО в ловушке», — с сарказмом пишет Афелья.

«Это типа намёк? Типа «давайте, ребят, мы согласны»?» — недоумевает Mikhail K.

«Как они надоели со своей ядеркой, уже не знают, как пугать мир…» — отреагировал N. B.

«А если Россия сделает не ядерный, но мощный удар, то ответки можно не ждать?» — не понимает Ksenia.

«Понятное дело, что РФ не ударит по [территории б. УССР] ТЯО, но само заявление должно быть для них звоночком, что… они (киевский режим. — О. П.) никому не уперлись, чтобы за них жизни отдавать», — отметила Telega.

«Россия никогда по [территории б. УССР] не ударит ядерным оружием, и не из-за угроз, а потому, что, несмотря ни на что, считает многих людей своими, как белорусов. Да и просто жестокость не в крови у русских», — прокомментировал Summit.

«Такое ощущение, что они желают ядерного удара по [территории б. УССР]. И теперь просто уже просят шандарахнуть, и типа ответа не будет. Ядерного», — задумалась Марина М.

«Боюсь, господин Боррель совершенно не понимает или делает вид, что не понимает, какой российский ответ вызовет их не ядерный, но мощный военный ответ», — комментирует A Aa.

European Parliament Жозеп Боррель

«Никто ради неньки апокалипсис устраивать не будет», — пишет Евгений С.

«Только США до сегодняшнего дня применили ядерное оружие. Они будут очень рады, если Россия его применит. А еще вероятнее, что они сделают так, как делают все свои пакости: сами применят, и все СМИ в один голос [скажут], что это Россия. Они всегда и во всём обвиняют Россию», — прокомментировал КМ.

«Думаю, они просто не самоубийцы… Вот заранее и говорят», — отметила Елена.

«Что-то готовят, сволочи!» — написал Александр.

«Ядерным оружием надо бить не по «палке» (киевскому режиму. — О. П.), а по «голове» — НАТО, англосаксонские центры принятия решений!..» — добавил Александр Г.

«Опять тычут палкой в медведя», — проиллюстрировала заявление Борреля Татьяна.

«Вызовет мощную озабоченность», — пишет Ирина.

«Прям приглашение к бомбежке. Я бы на месте 404 (киевского режима. — О. П.) напрягся бы», — смеется Александр.

«Я логику их не понимаю. Допустим, Россия решилась на своих границах против [киевского режима] применить ЯО. Из этого следует что? Россия совсем с ума сошла. И они предлагают воевать с теми, кто по ним точно ударит ядерным оружием? Самоубийцы, что ли? Просто если мы настолько отчаемся, им надо бежать подальше от границ, а не угрожать. На самом деле всё обстоит иначе: меньше всех именно Россия заинтересована в загрязнении и тотальном разрушении данной территории. А вот те, кому такие последствия интересны, — США», — подытожил Frost.