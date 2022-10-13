«Тычут палкой в медведя?» — ЕС обещает РФ ответить на ядерный удар по Киеву
«Мощный военный ответ» получит Российская Федерация, если ударит ядерным оружием по территории бывш. УССР, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Политик также уточнил, что речи о ракетном ударе не идет.
Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. У многих участников обсуждения создалось впечатление, что своими заявлениями о ядерном ударе, на Западе будто «выпрашивают» удар по территории бывш. УССР. Иные выразили опасение, что Запад может устроить провокацию и обвинить потом Россию. Встречались и те, кто пояснил, что лишь США выгодны последствия ядерного удара по территории бывш. УССР.
«Как будто не очевидно, что ядерный удар если и будет, то точно не по [территории б. УССР]», — написал valez.
«Приглашают!..» — с сарказмом добавил Геннадий Т.
«Ой, как неожиданно, что за [киевский режим] никто вписываться не планирует», — пишет Ира.
«На мощный военный ответ последует ядерный удар. Замкнутый круг, НАТО в ловушке», — с сарказмом пишет Афелья.
«Это типа намёк? Типа «давайте, ребят, мы согласны»?» — недоумевает Mikhail K.
«Как они надоели со своей ядеркой, уже не знают, как пугать мир…» — отреагировал N. B.
«А если Россия сделает не ядерный, но мощный удар, то ответки можно не ждать?» — не понимает Ksenia.
«Понятное дело, что РФ не ударит по [территории б. УССР] ТЯО, но само заявление должно быть для них звоночком, что… они (киевский режим. — О. П.) никому не уперлись, чтобы за них жизни отдавать», — отметила Telega.
«Россия никогда по [территории б. УССР] не ударит ядерным оружием, и не из-за угроз, а потому, что, несмотря ни на что, считает многих людей своими, как белорусов. Да и просто жестокость не в крови у русских», — прокомментировал Summit.
«Такое ощущение, что они желают ядерного удара по [территории б. УССР]. И теперь просто уже просят шандарахнуть, и типа ответа не будет. Ядерного», — задумалась Марина М.
«Боюсь, господин Боррель совершенно не понимает или делает вид, что не понимает, какой российский ответ вызовет их не ядерный, но мощный военный ответ», — комментирует A Aa.
«Никто ради неньки апокалипсис устраивать не будет», — пишет Евгений С.
«Только США до сегодняшнего дня применили ядерное оружие. Они будут очень рады, если Россия его применит. А еще вероятнее, что они сделают так, как делают все свои пакости: сами применят, и все СМИ в один голос [скажут], что это Россия. Они всегда и во всём обвиняют Россию», — прокомментировал КМ.
«Думаю, они просто не самоубийцы… Вот заранее и говорят», — отметила Елена.
«Что-то готовят, сволочи!» — написал Александр.
«Ядерным оружием надо бить не по «палке» (киевскому режиму. — О. П.), а по «голове» — НАТО, англосаксонские центры принятия решений!..» — добавил Александр Г.
«Опять тычут палкой в медведя», — проиллюстрировала заявление Борреля Татьяна.
«Вызовет мощную озабоченность», — пишет Ирина.
«Прям приглашение к бомбежке. Я бы на месте 404 (киевского режима. — О. П.) напрягся бы», — смеется Александр.
«Я логику их не понимаю. Допустим, Россия решилась на своих границах против [киевского режима] применить ЯО. Из этого следует что? Россия совсем с ума сошла. И они предлагают воевать с теми, кто по ним точно ударит ядерным оружием? Самоубийцы, что ли? Просто если мы настолько отчаемся, им надо бежать подальше от границ, а не угрожать. На самом деле всё обстоит иначе: меньше всех именно Россия заинтересована в загрязнении и тотальном разрушении данной территории. А вот те, кому такие последствия интересны, — США», — подытожил Frost.