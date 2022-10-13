12 октября бандеровцы выпустили по Белгородской области свыше сотни ракет, все они были уничтожены российской системой ПВО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

В социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых изображены части сбитых американских ракет, которые были обнаружены в Белгороде.

Уточняется, что ВСУ выпустили по городу американские противорадарные ракеты AGM-88 HARM.

Произошедшее не оставило равнодушными пользователей мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения заметили, что при этом США заявляют, что они не сторона конфликта. Иные добавили, что бандеровский режим провоцирует Россию на дальнейшие ответные действия. Другие отметили хорошую работу российской системы ПВО. Встречались и те, кто заметил, что США как всегда действуют чужими руками.

«Согласовывается каждый залп, говорили они?» — отреагировал Evgeniy B.

«Не сторона, типа, конфликта?» — не без сарказма спросил Roman.

«Ну они ещё больше нас разозлят, тогда пусть на себя пеняют», — добавила Мила.

«Бить, бить и еще раз бить! Полностью десоветизировать! Уничтожить ВСЁ, что было построено при СССР», — не выдержал Андрей.

«Нашу систему ПВО не преодолело американское де*ьмо», — с юмором пишет Людмила.

«Значит, прилетит в Киев. Однозначно, это будет не ТЭЦ», — прокомментировал Spring Flower, видимо, подразумевая центры принятия решений.

«404 (киевский режим — М. Р.) требует просто ещё пары-тройки дней налётов наших ракет. Ну не доходит до кастрюль…» — отметил Denis.

ИА REGNUM С-400

«Американские. Твари, везде успевают… А отвечать за всё будут морекопатели (бандеровцы — М. Р.). Как всегда — всё чужими руками», — добавил gorizont27.

«Радиолокационная ракета… Прецедент уже есть», — написал Zzz.

«Это не прецедент. Это веселее. [Представители киевского режима] пытаются вытянуть Россию и США на прямое столкновение. Вот такая месть от [представителей киевского режима] американцам за то, что их кинули. Сначала США намекнули, что режим Зеленского террористический. Мы прямо назвали их террористами. С террористами не переговариваются, их уничтожают. Они это понимают и мстят…» — ответил ему (Zzz) Dmitry.

«Проблема в том, что янки сами хотят втянуть мясо в виде поляков и прочих, в войну. Не поверю в то, что [представители киевского режима] манипулируют США, слишком позиции разные…» — возразил ему (Dmitry) Zzz.

«Не пытались нанести, а нанесли по Белгороду. Но [наши средства] ПВО отлично сработали…» — подчеркнул «Самоха».

«Лучшей рекламы российской ПВО сложно представить…» — подытожила Your Сonscience.