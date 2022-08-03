Сенат США обсуждает новую военную помощь Тайваню на миллиарды долларов, что, несомненно, приведет к обострению напряженности в отношениях с Китаем, который уже назвал попытки Вашингтона вмешиваться в политику островного государства «оскорбительными» и «опасными».

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Сенат планирует выделить деньги в рамках ежегодного проекта об оборонной политике — закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA). Версия, вынесенная на рассмотрение Сената, включает выделение $6,5 миллиарда для укрепления Вооруженных сил Тайваня.

Планируется, что закон будет принят после промежуточных выборов в ноябре, что, вероятно, вызовет резкую реакцию со стороны Китая, ранее назвавшего законопроект «большим шагом назад в отношениях между Китаем и США».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Помощь Тайваню? … у них достаточно денег, чтобы купить все, что им нужно», — указывает jmxjohnson128.

«Миллиарды и миллиарды Киеву и Тайваню, и все же Сенат не хочет выделять и 5 миллиардов долларов на охрану нашей южной границы», — негодует DenWiggen.

«Мы даем миллиарды стране, которой Китай, по сути, уже владеет, так что все наше оружие и технологии в конечном итоге будут принадлежать Китаю», — негодует taco480.

«Вот так… Киев, часть 2. Приятно иметь все эти деньги для раздачи в разгар рецессии», — пишет rockdude49.

«Итак, мы предлагаем миллиарды на военную помощь Тайваню, но нашим войскам даем талоны на питание, а затем жалуемся на плохой рекрутинг. Отличная работа администрации», — иронизирует salty555.

玄史生 Солдаты командования обороны Хуалянь-Тайтун. Тайвань

«Мне нравится, что они называют это военной помощью вместо «с трудом заработанных долларов налогоплательщиков», — осуждает Tripod.

«Вы шутите, они богаче США на порядок и не имеют долгов», — подчеркивает Justobserving903.

«Мы финансируем Киев, а теперь и Тайвань, так что, извините, на американских налогоплательщиков денег не осталось», — комментирует LordAlvin.

«Миллиарды на военную помощь Тайваню. Миллиарды на военную помощь Киеву. Тем временем ветераны Вооруженных сил США умирают в ожидании приема у врача», — напоминает sic-semper-libtardus.

«Где, черт возьми, наше правительство берет эти деньги, чтобы потратить их? Ах да, у нас, налогоплательщиков», — вспоминает helpamerica039.

«Почему бы не финансировать вооруженные силы всех стран за счет наших налогов? Ведь сами американцы не нуждаются в помощи», — указывает CountryFirst658.

«Америка превратилась из «лидера» в «кошелек» мира», — пишет baldeagles.

«Миллиарды долларов Тайваню, миллиарды долларов Киеву и миллиарды долларов странам по всему алфавиту. Тем временем США разоряются, а народ с трудом держится на плаву. Однако «оборонным» подрядчикам это нравится. Они делают большие деньги», — негодует AL. Lopez.

Соединенные Штаты и власти Тайваня стали виновниками конфликта и разрушителями мира в Тайваньском проливе, заявил ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.