Начало специальной военной операции РФ на территории бывш. УССР вызвало очередной этап «памятникопада» в Прибалтике. Его отличительная особенность заключается в разработке новых законодательных актов, определяющих статус и будущее советских монументов, и отказе от действующих соглашений о памятниках. Август стал временем активизации борьбы коллективного Запада против исторической правды и исторической памяти о подвиге советского народа в освобождении государств Европы от ужасов фашизма и нацизма, его решающей роли в прекращении геноцида и Холокоста народов мира Германией и её союзниками. Но при этом и на территории России дали о себе знать опасные тенденции внутренней русофобии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мамаев курган, Волгоград

25 августа в Латвии, в рижском парке Победы демонтировали последний элемент Памятника освободителям — 79-метрового обелиска. Скульптуру «Мать-Родина» снесли 24 августа, а начался демонтаж «Памятника воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» 23 августа. Именно эта дата называлась нами ещё в мае как наиболее вероятная для совершения рижским режимом очередного акта вандализма. Напомню, что с 2009 года дата 23 августа отмечается в Эстонии как «День памяти жертв преступлений сталинизма и нацизма», в Латвии — «День памяти жертв сталинизма и нацизма», а в Литве — «Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, День Балтийского пути».

Smig Памятник воинам Советской Армии — освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков до сноса

При этом началась война с памятниками советской истории ещё в 1991 году, когда 23 августа был снесён в Вильнюсе (Литва) памятник В. И. Ленину, а накануне — Ф. Э. Дзержинскому в Москве.

В то же время на территории бывш. УССР после начала спецоперации активизировался процесс смены названий топонимов, связанных с Россией или СССР. В Киеве, как 25 августа сообщил РБК, уже решили переименовать почти 100 улиц и площадей, в Одессе готовятся изменить 200 названий объектов. Среди них, например, улица Маршала Малиновского получила название улица Героев полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Интересно, что также 23 августа Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил на своём сайте результаты опроса граждан России о влиянии Запада на отечественную культуру. Больше половины граждан России (59%) не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры: 33% считают, что они не подходят нам, а 26% называют их разрушительными. Мой комментарий основных показателей опроса опубликован Общественной службой новостей. Но в контексте данной публикации особый интерес представляют следующие результаты соцопроса: каждый второй (55%) опрошенный считает, что Запад не виноват и мы сами забываем собственную культуру.

И в этой связи полагаю уместным обратиться к собственной культуре, культуре сохранения в Российской Федерации исторической памяти о подвиге наших предков и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Причём это весьма конкретная проблема, актуализировавшаяся также в августе, также имеющая уже свою историю и даже скульптуру «Родина-мать», как уже снесённый памятник в Риге.

Речь идёт о сохранении памяти о защитниках Отечества и подвиге советского народа в Сталинградской битве 1942–1943 годов. О восстановлении исторически справедливого наименования города — Сталинград, — который стал символом героизма, мужества, стойкости и непобедимости советского народа для всего мира. Но прежде всего, Сталинград — один из главных символов нашей Великой Победы во Второй мировой войне.

Сталинградская битва

В начале августа «Союз Русского Народа — Русская община Волгоградской области» попросили мэра и губернатора переименовать Волгоград в Сталинград. Общественники также потребовали от Владимира Марченко и Андрея Бочарова сменить дату празднования Дня города и поставить памятник Иосифу Сталину, уверяя, что настало время вернуть историческую справедливость. Как указано в письме общественников к руководству города и региона, эти предложения они направляли в 2020 и 2021 годах, однако тогда представители власти оставили их без внимания.

«Сейчас в свете патриотической волны, возникшей в связи с проведением спецоперации на [территории бывш. УССР], рассчитываем, что да упадут с этой волны три капли на героическую землю города-героя, вызвав в душах должностных лиц желание восстановить историческую справедливость», — сказано в письме.

И что же, вы думаете, на эту инициативу ответили представители местных российских «элит»?

Так, председатель областного отделения «Союза журналистов России», член региональной общественной палаты Вячеслав Черепахин в интервью «Блокнот Волгоград» назвал причины, почему он выступает против переименования Волгограда:

«Для большей части жителей родным городом является Волгоград, они в нём родились и живут всю жизнь. Особенно для молодежи, кому возврат в прошлое вообще претит природе».

Александр Куликов ИА REGNUM Волгоград

Бывший мэр города Волгограда и юрист Роман Гребенников считает, что подобные вбросы о переименовании делаются специально из манипулятивных побуждений.

«С моей точки зрения, сейчас вбрасывать эту идею — это манипулировать общественным мнением, обычное дело для некоторых представителей власти. Я думаю, что за этим стоит чья-то команда. В СМИ внести определенного рода общественный резонансный вопрос, который позволит отвлечь внимание от цен, которые растут каждый день, от снижения уровня жизни людей, от безработицы, от закрытия производств и людей, выброшенных на улицу, в общем, от серьезных вопросов, которые действительно волнуют граждан. А чтобы люди отвлеклись, нужна какая-то резонансная тема: или придумать очередную схему с появлением так называемого местного или неместного времени, или снова вернуть идейку переименовывать города. В данном случае Волгоград в Сталинград или Царицын. <…> Если мы уважаем историю и эпоху победы над фашизмом, то необязательно возвращать все эти названия, которые существовали в период сражений с немецко-фашистскими войсками. <…> Совсем не обязательно при уважении к павшим, тем, кто защищал нашу страну того периода, возвращаться к прошлому, меняя названия городов. <…> Все это лишь предмет для обсуждения политологов, политиков, а гражданина интересует всё это, мягко говоря, не в первую, не во вторую и даже не в третью очередь. <…> »

Как видим, в то время, когда Российская Федерация, в соответствии с Конституцией (поддержанной в том числе молодёжью старше 18 лет), чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды и не допускает умаления значения подвига народа при защите Отечества, в Волгограде открыто заявляют, что граждан это интересует «даже не в третью очередь», особенно молодёжь, и вообще «возврат к историческим корням неубедителен». То есть, по мнению В. Черепахина и Р. Гребенникова, если коллективный Запад в очевидной для всех реальности уже несколько десятилетий целенаправленно уничтожает историческую память о подвиге и жертве на алтарь Победы наших предков (снося памятники, переименовывая города и улицы, глорифицируя фашизм, изымая литературу и т.д.), то попытки граждан России противодействовать этим явлениям — не что иное, как вбросы, отвлечение внимания и даже попытка раскола общества.

Жители возвращаются в освобожденный Сталинград

Напомню, что Сталинград был переименован в Волгоград в ходе политических мер по десталинизации. По своей сути она не отличалась от современной декоммунизации на территории бывш. УССР и в Прибалтике. При этом первая попытка Н. С. Хрущёва, предпринятая на ХХ съезде КПСС в 1956 году, была провальной. Абсолютное большинство делегатов (80%) выступили против переименования Сталинграда. В 1961 году, на XXII съезде КПСС началось новое наступление на сталинизм. Под давлением Хрущёва всё же было принято постановление о сносе памятников Сталину, о переименовании улиц, площадей, колхозов, заводов, городов.

Вместе со Сталинградом в городе-герое, большинство жителей которого выступали против его переименования, также в 1961 году переименовали проспект имени Сталина в проспект имени Ленина, а Сталинский район в Центральный. В Красноармейском районе огромный 24-метровый памятник Сталину на берегу Волго-Донского судоходного канала превратили в памятник Ленину. Убрали скульптуру Сталина с площади Павших Борцов, какие-либо упоминания о нём — с улиц и барельефов зданий.

И кто всё это сделал? Предатель исторической памяти о Великой Победе, о подвиге и трагедии советского народа в борьбе с мировым фашизмом — Н. С. Хрущёв. Тот, который не только раньше положенного срока продал за сребреники тысячи палачей советского народа в Германию, но и выпустил на свободу 50 тыс. изменников Родины — коллаборационистов периода Великой Отечественной войны. В том числе и бандеровцев.

Между тем именно Сталинград помнят и почитают во всём мире. В честь города-победителя названы улицы, скверы, проспекты, набережные и другие объекты. Например, в Париже имя Сталинграда носят площадь, бульвар и станция метро, в Лионе — антикварный рынок, в Болонье — центральная улица города. Для всех в мире очевидно, что путь к Великой Победе над германским фашизмом и японским милитаризмом, путь к свободе народов Европы и Азии лежал через победу Красной армии в Сталинградской битве. Никто в мире не знает ни о Волгоградской битве, ни о её победителе. И благодарные потомки освобождённых народов хотят приезжать в Сталинград. Чтобы в Сталинграде отдать дань уважения подвигу его героев.

Barbosa76 Площадь Сталинградской битвы в Париже

Но для того, чтобы было уважение извне, прежде нужно самоуважение. Если нам самим не нужен Сталинград, разве будут его подвиг и жертвы уважать другие? Если мы сами в период разрушения СССР демонтировали памятники Сталину, Молотову, Дзержинскому, то стоит ли удивляться продолжению этой политики войны с памятниками в государствах Прибалтики? Повторюсь, но именно об этом результаты исследования ВЦИОМ: каждый второй опрошенный гражданин России считает, что мы сами забываем собственную культуру.

Интересно, что опрос, в котором к 6 февраля 2013 г. приняли участие более 150 тыс. человек, показал следующее. На вопрос «Хотите ли Вы, чтобы Волгоград был переименован в Сталинград?» ответили:

Да, все знают город именно как Сталинград — 55%

Да, но только на время проведения празднований исторических событий — 12%

Нет, я категорически против — 21%

Затрудняюсь ответить, это должны решать жители города — 12%

Как видно, абсолютное большинство россиян поддерживали идею о переименовании города в «город-герой Сталинград». Но городская дума Волгограда тогда приняла решение о переименовании города в «город-герой Сталинград» лишь в памятные дни.

К сожалению, сегодня, как и в 2013 г., историю Великой Отечественной войны, историю Советского Союза и его высшей власти беспощадно и бескомпромиссно используют прежде всего для набора (восстановления) политического веса, причём в большинстве случаев за счёт необоснованной критики других. Всё это лишь подтверждает целевую установку деятельности фальсификаторов истории, или, как назвал их президент России В. В. Путин, коллаборационистов сегодняшнего дня, — установку на подрыв стабильности и единства современного российского общества.

Для тех, кто по-прежнему считает необязательным возвращение в России к историческому наименованию города-героя Сталинград, приведу ещё несколько исторических аргументов о СТАЛИНГРАДской битве.

Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн чел., в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Потери Красной армии составили около 1 млн 130 тыс. чел. (из них около 480 тыс. безвозвратные).

Кладбище немецких солдат под Сталинградом

Победа под Сталинградом подняла международный авторитет Советского Союза и его Вооружённых сил, укрепила антигитлеровскую коалицию. После победы под Сталинградом усилилась борьба порабощённых Германией народов Европы за своё освобождение. Поражение в Сталинградской битве явилось морально-политическим потрясением для всей Германии, поколебало её внешнеполитические позиции, подорвало доверие сателлитов.

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе битвы, 44 соединениям и частям присвоены почётные наименования, в том числе Сталинградских, 61 — награждены орденами, около 200 — преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров удостоены государственных наград.

22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Сталинграда», которой награждено ок. 760 тыс. человек.

ИА REGNUM Медаль «За оборону Сталинграда». 760.000 награждений

К 20-летию Победы в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Мужество и отвага советских воинов увековечены в сотнях памятников, мемориальных комплексов и музеев. Среди них музей-панорама «Сталинградская битва».

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, является одним из главных символов Великой Победы советского народа во Второй мировой войне и символов воинской славы России. 15 октября исполняется 55 лет со дня открытия комплекса.

Полагаю, что настало время решительных действий в защите государством исторической правды и восстановлении на карте нашего великого Отечества города Сталинграда. Сила V правде!

Убеждён, что этот вопрос, как вопрос о городе-герое нашего Отечества, имеет федеральное значение и должен решаться в государственных, национальных интересах, а значит, высшей государственной властью России. Да простят меня жители Волгограда, даже родившиеся в городе с таким названием, но решение о возвращении городу названия Сталинград это далеко не только их прерогатива. Это полномочия государства, которое в соответствии со своим основным Законом обеспечивает защиту исторической правды. Сегодня, когда снос памятников советским воинам-освободителям и волна переименований стали элементом информационной войны, нам надо вернуть историческую память.