Едва ли найдётся другое историческое событие, о котором белорусские самостийники хотели бы забыть так же, как о Хатынской трагедии. Сегодня уже всем известно, что деревню Хатынь вместе с немцами сожгли галицийские и малороссийские националисты из 118-го шуцманшафт-батальона. Данный факт крайне неудобен для сторонников БЧБ, которые всячески демонстрируют солидарность с нынешним киевским режимом. Как же так — наши братья сожгли живьём 149 жителей белорусской деревни? Поэтому в ход идут различные мифы. Некоторые договорились до того, что Хатынь сожгли сотрудники НКВД, но этот бред не стоит даже обсуждать.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Хатынь

118-й батальон стараются всячески «обезнационалить». Дескать, набрали всякого разноплеменного сброда среди военнопленных, они не имеют отношения к Галиции или Малороссии. То, что сброд набрали, это правда. Только сброд этот обработали в «свидомом» идеологическом ключе, и руководили им самые настоящие местные нацисты. 118-м шуцманшафтом командовал петлюровец Константин Смовский, во время Гражданской войны бывший полковником армии УНР. После войны он сбежал в США, где получил почётное звание «генерал-хорунжего армии УНР». В 1960 году Смовский спокойно умер в Америке. Остальные палачи Хатыни сбежали от возмездия в Канаду, что тоже весьма характерно.

118-й батальон использовал галицийскую националистическую символику. Есть фото похорон трёх убитых полицаев в 1943 году в районе Плещениц (17 км от Хатыни). На гробе там красуется тризуб.

Иногда в «свядомых» публикациях «миф российской пропаганды о Хатыни» развенчивается следующим образом: никакие бандеровцы деревню не сжигали, сжигали мельниковцы! Не ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ОУН (м) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — конкурирующее с Бандерой крыло националистов. И это правда. Ошибочно утверждать, что именно бандеровцы сожгли Хатынь. Сожгли, действительно, мельниковцы вместе с немцами.

Горящая деревня. СССР

Только это ничего не меняет, так как на территории б. УССР чествуют Андрея Мельника как своего героя наряду со Степаном Бандерой. Это уже вызывало протесты в мире, например официальный протест Государства Израиль из-за того, что Верховная рада решила в 2020 году отметить славный юбилей пособника нацистов Мельника, или протест Польши. В том же 2020 году, помимо Верховной рады, решение чествовать Мельника на местном уровне приняли Киевский городской совет и Львовский областной совет.

Памятники Мельнику стоят в его родном селе Воля Якубова и Ивано-Франковске, улицы в честь Мельника названы во Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Дубно и других городах на территории б. УССР.

Это яркое свидетельство того, что нынешний киевский режим является недружественным Белоруссии. По-хорошему, официальный Минск должен требовать от Киева покаяния за преступления их националистов против белорусского народа. Однако за всё время независимости этот вопрос ни разу не поднимался на уровне руководства Белоруссии. Возможно, теперь, когда новые нацисты повторяют в Новороссии «подвиги» своих предшественников в Хатыни, самое время громогласно заявить о том, что официальный Киев прославляет убийц детей.

И вишенка на торте — в прошлом году 22 марта, в день памяти жертв Хатыни, Светлана Тихановская возложила цветы… нет, не к Хатынскому мемориалу или другому памятнику, связанному с Великой Отечественной войной. Цветы Тихановской были возложены на могилу польского мятежника Винцента Калиновского, банды которого расправлялись с простыми белорусами так же жестоко, как нацисты. Примечательно, что в честь этого террориста назван поддерживаемый Тихановской полк белорусских националистов, которые сегодня воюют на стороне киевского режима. Ни одного упоминания о Хатыни в тот день «национальным лидером» Белоруссии не было сделано.