Суд присяжных в США обязал радиоведущего Алекса Джонса выплатить семьям восьми жертв, погибших в 2012 году во время стрельбы в начальной школе «Сэнди Хук», почти $1 млрд за ложные утверждения о том, что самая смертоносная школьная стрельба в истории США якобы была мистификацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

В течение многих лет ведущий утверждал, что стрельба в школе «Сэнди Хук» в штате Коннектикут, в результате которой погибли 20 первоклассников и шесть преподавателей, была подстроена правительством ради ужесточения законов об оружии.

Отметим, что самую большую сумму в $120 млн получил Робби Паркер, отец погибшей в школе девочки Эмили. Во время своих выпусков Джонс убеждал аудиторию, что Паркер является подставным актером.

Отметим, что пока неясно, сколько именно денег получат семьи, так как ранее сайт Алекса Джонса InfoWars подал заявление о добровольной защите от банкротства в суд Техаса, пытаясь остаться на плаву на фоне многочисленных исков о клевете. Процедура банкротства предоставит компании возможность разработать план по решению проблем.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили итоги суда под соответствующей публикацией New York Times.

«Кто реально верил в его утверждения? Трудно представить, чтобы его шоу имело влияние или привлекало слушателей», — пишет Allan.

«Хорошее начало. Вопрос в том, когда все люди, которые преследовали, угрожали и запугивали семьи детей из «Сэнди Хук», будут сначала привлечены к уголовной ответственности, а потом посажены в тюрьму? Это будет хорошим вторым шагом. Но только вторым», — указывает John.

«Даже если Джонсу удастся избежать выплаты, я рад, что семьи и присяжные в этих делах привлекли его к ответственности. Они поступили правильно по отношению к жертвам «Сэнди Хук», и пусть они обретут в этом покой», — комментирует JMN.

«Битва против свободы слова продолжается», — подчеркивает J Hagen.

Bbjeter Импровизированный мемориал на Беркшир-роуд в Сэнди-Хук

«Если у мистера Джонса сейчас нет денег, чтобы заплатить этим семьям, то он должен быть заключен в тюрьму, пока деньги «волшебным образом не появятся» снова», — предлагает JCAZ.

«Возможно, это справедливо. Но почти все, кто страдает от жестокости, остаются незамеченными. Это признак неравенства доходов. Богатые жертвы нанимают дорогих адвокатов, которые выигрывают дело. Остальные тонут в слезах», — осуждает michjas.

«Я не понимаю. Луис Фаррахан десятилетиями говорит ужасную ложь о моем народе, но ему никогда не приходилось никому платить деньги. Он хуже Джонса. Почему ему все спускают с рук?» — негодует Dean.

«Боже правый. В мире не хватит денег, чтобы возместить боль и страдания, которые Алекс Джонс причинил этим скорбящим семьям», — уверен Gilda.

«Алекс Джонс был неправ в этом вопросе. Но Алекс Джонс также заслуживает того, чтобы иметь свою платформу. Эй, технари из Силиконовой долины, слушайте: у нас вообще-то свобода слова в стране», — напоминает Jonathan.

«Право на свободу слова означает, что правительство не может регулировать ваши высказывания без особых, веских причин, таких как предотвращение явной и настоящей опасности. Это не означает, что каждый может говорить что угодно на любой платформе в любое время. И никогда не означало», — отвечает Nina.

«Право на высказывание ненавистной риторики стоит один миллиард долларов, не стесняйтесь делать это, если вы можете себе это позволить», — иронизирует Dimitri.

Напомним, что программы ведущего уже были запрещены на YouTube, Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Spotify за нарушение политики, касающейся разжигания ненависти.

Как сообщало ИА REGNUM, сумма в размере $78 млн будет выплачена американским производителем винтовок Remington Arms родственникам некоторых погибших при стрельбе, которая произошла в 2012 году в» в городе Ньютаун (штат Коннектикут, США).