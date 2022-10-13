Американский министр финансов Джанет Йеллен предложила странам Запада установить в размере $60 за баррель предельную стоимость российской нефти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По мнению политика, предложенная цена на нефть позволит Российской Федерации добывать нефть и продавать ее с прибылью. Кроме того, экономика России, по ее словам, якобы была готова к предложенной ею стоимости нефти последние пять-семь лет, а себестоимость добычи нефти в Российской Федерации якобы «достаточно низкая».

Политик отметила, что Штаты хотят введения «потолка цен» якобы для защиты мирового энергетического рынка «от последствий дальнейших взлетов цен на нефть».

Заявление министра финансов США обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что со стороны Штатов введение предельной цены на нефть является наглостью.

«За 60 пусть сама идёт нефть копает. Саперной лопаткой от Столтенберга», — иронизирует AnnA V.

«РФ потребовала установить предельный возраст американских маразматиков», — с юмором добавила Tremendous Pain.

«Ничего не треснет?» — с сарказмом спросил Ishtar.

«60 листиков резаной зелёной бумаги? За рубли покупать будете», — прокомментировал hanteus78 jedi.

«Ну вот и продавай свою за 60 баксов», — призвал V4Vendetta.

«Вообще ставить верхнюю планку это по-рыночному. Я не куплю дороже 60. Ну не покупай. Другое дело сговор, картель, принуждение других присоединиться», — добавил Alexsander.

«Ну предложила и предложила. Может, она только до шестидесяти умеет считать. Но кого это волнует?» — шутит Nataly S.

«Зарядить им по 600$. Пусть репу чешут», — не выдержал Kalinov Most.

«За такие деньги только губозакатную машинку предложить можем!» — смеется A. D.

«Американская будет по 120. Зато с молекулами свободы. Лох не мамонт, не вымрет (но это не точно)», — иронизирует Alexey G.

Добыча сланцевой нефти в США

«Предельная цена грязной зелёной бумажки — 40 копеек за пучок в ярмарочный день», — пишет Stanislav.

«Пусть американскую за 60 продаёт. В 80-х у них вышло вызвать нефтяной коллапс, сговорившись с Ближним Востоком и нанеся колоссальный удар по СССР, подсевшему на иглу. Но после в 80-е, 90-е, начале 2000-х они разграбили Ближний Восток», — комментирует ValetoS.

«Хорошо. Нефть Россия продавать не будет. Будет продавать бензин и солярку. Но уже сильно дороже, чем нефть», — написал С. В. К.

«Пусть она в ОПЕК позвонит и скажет понизить цену», — с сарказмом призвал Дима В.

«А кто ж ей продаст?..» — не понимает один из участников обсуждения.

«А чего не даром?» — спросил Олег К.

«Ей лопату в руки и на север. Пусть добывает», — добавил «Спутник Z».

«А зачем продавать нефть на Запад? Пускай лежит под землёй, хлеб не просит», — пишет Алекс П.

«Т. е. если покупателю не нравится цена товара (моем случае машины), то он (покупатель) вправе самостоятельно установить цену и сообщить об этом продавцу. И куда в данном случае пошлет покупателя продавец?» — задалась вопросом Марина.

«Хотят продолжить красиво жить задёшево», — написал Иван Б.

«Извините, по такой цене у нас нефти нет, закончилась. Есть подороже, но у вас ведь денег нет», — шутит Ольга К.

«Но почему $60?! Почему не $30? Почему не бесплатно? Почему не потребовать от России приплачивать за поставляемую нефть?..» — с сарказмом отреагировал Семёнов, проиллюстрировал наглость США.

«Я не понимаю их прыть, честно. Что они делают? Работа ради работы или как? Путин ясно дал понять: тем, кто устраивает потолки на цены, нефть продаваться не будет. Ну и какой смысл их обсуждений и заседаний?» — подытожил еще один участник обсуждения.