Страны, которые введут у себя потолок цен на российские энергоресурсы, не получат нефти и газа из России. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Тем, кто вместо делового партнёрства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живём уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб», — отметил он.

Глава государства добавил также, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» стоят те, кто стремится разорвать связи между Россией и Евросоюзом, добить политическую субъектность последнего и ослабить его промышленный потенциал. По его словам, бенефициарами происходящего являются США и страны с альтернативными маршрутами поставок.

Подавляющее большинство пользователей соцсетей в Италии согласны с российским президентом. Более того, многие называют очевидным то, что Вашингтон стремится ослабить Евросоюз в свою пользу.

«По-моему, всё правильно сказал. Несправедливо то, что мы, простые смертные, платим за действия наших нечестных политиков», — прокомментировала Чечилия П.

«За диверсией на «Северных потоках» стоит тот, кто стремится окончательно разорвать связи между Россией и ЕС. Интересно, кто бы это мог быть?» — иронизирует Федерико Б.

«Конечно, рассуждения понятные и очевидные всем. P.S. (для фанатичных сторонников войны) это не имеет никакого прямого отношения к конфликту на [территории б. УССР]», — вставил Роберто С.

«Мы можем говорить что угодно. Но заявление Путина не только правдиво, но и предельно очевидно для всех. Нужно быть очень тупым, чтобы не понять этого», — считает Фабио К.

«Так это и без Путина очевидно. Настоящий враг Европы — США», — заметил Джанфранческо Т.

«Путин абсолютно прав. Поэтому я никогда не перестану повторять, что Италия должна выйти из НАТО и немедленно снять все санкции, введённые против России», — добавил Сильвано Д.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

Пользователи отмечают, что американская экономика не выдерживает честной борьбы с конкурентами, поэтому Вашингтон идёт на такие меры, как подрывы и провоцирование войн.

«Реальная экономика США уже давно находится перед угрозой кризиса с огромным государственным долгом в триллионы долларов. Прокси-война на [территории б. УССР] и антироссийские санкции фактически вернули кислород их экономике. Сегодня США, как это уже бывало в прошлом, сбрасывают на Европу свой спекулятивный пузырь», — рассуждает Марио М.

«Цель США — ослабление ЕС, который в последнее время «всё чаще смотрит на восток», как говорит профессор Джузеппе Ромео», — процитировал Давиде Делль’Э.

«Давайте выгоним Америку из Европы, это ведь наш дом, и мы здесь главные», — призывает Микеле Ч.

«Франция обвиняет США в том, что они продают Европе газ вчетверо дороже. Но виноват, как всегда, Путин», — заключил Коррадо М.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответственности США за подрыв не сомневаются многие итальянские политики и аналитики. По мнению депутата национального парламента Пино Кабраса, целью диверсий является «необратимая диссоциация Евросоюза от остальной Евразии».

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