Информация о том, что предприятие «Уралтрансмаш» досрочно отгрузило Министерству обороны Российской Федерации партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М «Малка», вызвало бурный интерес среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

Концерн поставил российскому Минобороны партию самоходных пушек 2С7М «Малка» после капитального ремонта с модернизацией раньше намеченного срока, обозначенного в государственном оборонном заказе на 2022 год. А работа между тем над улучшением этих самоходных орудий была проделана немалая. В пушках заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Также обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.

Досрочная поставка никак не означает, что 2С7М «Малка» были переданы Минобороны, как говорится, прямо из печки. Все эти модернизированные самоходные пушки успешно прошли полный цикл испытаний перед отправкой заказчику, что гарантирует их полную работоспособность, окажись они на фронте специальной военной операции уже сегодня.

«Хочу заметить, что «Малка» в переводе с иврита означает «Царица». Хорошее название», — считает Фёдор В.

Многие пользователи выразили слова уважения уральским танкостроителям, которые поставили орудия раньше намеченного срока. Это лишний раз подтверждает, что среди трудящихся в Нижнем Тагиле сохранены традиции, самоотдача и профессионализм, которые принесли этому городу славу в ходе Великой Отечественной войны.

«Урал — сила!» — указывает Сергей К.

«Тагил старается для своих!» — пишет Марий К.

«Всем, кто работает на предприятии, — терпения и выдержки. Всем, кто будет применять эту технику во время спецоперации — крепких нервов, здоровья и просто возвращения домой с Победой, целыми и невредимыми!» — обращается Светлана Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что с таким мощным оружием перед Россией не устоять ни одному противнику.

«Россия — великая держава. С таким оружием её не победить!» — уверен Артур А.

Алексей Колчин ИА REGNUM Самоходная пушка 2С7 «Малка»

Часть людей полагает, что испытания на полигоне — это одно, а вот в реальных боевых действиях эти пушки себя ещё показать не успели. Но у них, тем не менее, всё ещё впереди.

«Пусть по офису Зеленского испытают», — написал Виктор У.

«Надо в реальных боевых действиях оттачивать технику. Да и время уже пришло, чтобы себя показать миру вновь. Мы — сильная военная держава!» — указывает Сергей Г.

«От танка вражеского вообще ничего не останется, если «Малка» попадёт снарядом в него», — уверен Николай К.

«Вот мы им и покажем кузькину мать!» — пишет Василий Т.

Нашлись и те, кто сказал спасибо советским инженерам и проектировщикам, благодаря которым появились на свет такие самоходные пушки, благодаря модернизации которых российская армия сегодня имеет возможность сокрушить любого врага.

«Вот и чудесные новости! Ведь это значит только одно — наша армия становится ещё сильнее. Нам не нужно просить у кого-то такое мощное оружие, так как оно наше!» — отметила Валентина Т.

«Наша армия со всем справится. Особенно если учитывать, что у наших войск есть такой надёжный тыл!» — пишет Альберт К.

Напомним, 12 октября пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» сообщила о том, что предприятие «Уралтрансмаш» досрочно отгрузило Министерству обороны Российской Федерации партию прошедших модернизацию пушек большой мощности 2С7М «Малка».