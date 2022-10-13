В отопительный сезон на территории бывш. УССР минимально допустимая температура в квартирах будет 16 градусов. Об этом 12 октября заявил представитель киевского режима Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на территории б. УССР

Шмыгаль призвал с момента включения отопления экономно расходовать газ и уголь, а значит, будет снижена температура в квартирах.

«Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Заявление Шмыгаля обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что тяжелее всего придется при такой температуре детям и старикам.

«Это и есть тот самый европейский ривень життя (уровень жизни — О. П.), за который скакал майдан», — с сарказмом написал Александр Н.

«Воистину «назло Путину отморозим уши», — иронизирует Michael N.

«До температуры окружающей среды еще эффективнее», — шутит Родион М.

«Особенно тяжело будет семьям Зеленского, Порошенко и их компании. Ведь как косо на них будут смотреть в ресторанах Лондона», — иронизирует «МР».

«Может кто не в курсе, но [на территории бывш. УССР] уже жили при такой температуре в 90-х. В Крыму в квартирах вообще не было отопления зимой. Ни воды, ни газа, ни отопления. Как мы выжили, вообще не знаю», — написала Kat.

«Теперь они еще ближе к Европе», — не без сарказма отметила Виктория.

«Кушайте, [жители бывш. УССР]. Может когда-нибудь вы поймёте, а нет, так нет», — прокомментировала Juliya.

«Шмыгалю в квартиру такую температуру. Я посмотрю, как долго он в ней просидит», — возмутился Maiden.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

«Кто не мёрзнет, тот москаль», — иронизирует Олег Г.

«Людей, особенно детей, жаль очень. А нацики и прочие упоротые пусть замерзают», — пишет Gulya.

«Простых людей жаль», — также отметила Evgeniya C.

«В Севастополе у меня и 6 градусов бывало и традиционно все батареи укутывали одеялами, чтобы они не сосали тепло на себя. Это 1995–2001 года», — поделился Alexey K.

«Жаль людей адекватных, которые не смогли покинуть страну», — комментирует один из участников обсуждения.

«Так у нас прошлой зимой было + 16. Наверное власть не в курсе, что народ давно платит по полной, а услуги получает частично», — написала Светлана А.

«Мне жаль стариков, старушек и младенцев. Им этот температурный режим выйдет очень серьезными последствиями», — добавила Елена.

«Для Рады много! Там минусовая должна быть и закрыть всех гениев, пока не решат вопрос мира…» — пишет deff.

«При Януковиче было тепло, газ за копейки, Крым, Донбасс, Херсон. Но [бандеровцев] всё это не устраивало», — отреагировал Егор

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«[Жителям бывш. УССР] надо вспомнить майданные посиделки у костров или горящие факелы и покрышки. Они, кажется, так меняли свою власть», — с сарказмом подытожила Татьяна С.