Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что оборона Вооружённых сил России сдержала все попытки прорывов со стороны киевских нацистов на территории региона, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Стремоусов отметил, что у киевских боевиков более нет желания прорваться через российскую линию обороны. При этом он отметил, что войска России сегодня сдерживают «не просто натиск, а безумие». Такое положение дел свидетельствует о том, что киевский неонацистский режим пребывает в агонии и не видит для себя иного выхода, кроме как бросить в атаку всё, что у них есть.

«После неудач на харьковском направлении начали уже подозревать командование в предательстве. Какое счастье, что это были только лишь неудачи», — отметил Василий Т.

Многие пользователи были восхищены мужеством и героизмом защитников нашей страны. Граждане отмечают, что Вооружённые силы России показали, насколько эффективно они могут работать, даже в условиях нескончаемых попыток прорывов со стороны ВСУ.

«Умнички! Достойные защитники Родины! Низкий поклон, большое спасибо военнослужащим России!» — написала Ирина П.

«Попытки ВСУ так и остаются попытками, потому что Зеленский набирает необученных вчерашних студентов, а у нас на фронте — профи!» — отметила Александра М.

Некоторые комментаторы отмечают, после неприятных историй на харьковском направлении российская армия наконец-то перестала совершать шаги назад. Теперь наши бойцы вгрызлись в свою землю и не отдают и пяди нацистскому врагу.

«Последняя неделя показала, что отступать мы уже не собираемся. Линия фронта стабильна!» — указывает Евгения Ф.

«Это русская земля! И нацисты могут забыть про то, что Херсон когда-то был под их пятой», — пишет Альберт К.

Часть людей убеждена, что как только наступление ВСУ захлебнулось, более оно набрать прежнего хода не сможет, а значит, полный разгром нацистских полчищ Киева не за горами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Всё, они темп упустили! У нас уже несколько линий обороны. Теперь нацисты будут только отступать», — убеждена Светлана П.

Ряд пользователей указывает на то, что ситуация на фронте всё равно далека от курортной, поскольку ВСУ продолжают совершать наскоки на российские позиции и пытаются вымотать наших солдат.

«Рано радоваться. Победа ещё не близка, а враг не оставляет надежды прорвать нашу оборону. Там сёла из рук в руки переходят. Это всё не очень хорошее дело. Да и парни наши устают. Надо как можно быстрее сформировать резервные батальоны и направить их на помощь нашим защитникам», — указывает Мартин С.

Нашлись и те, кто уверен, что ситуация на фронте изменится к лучшему самым радикальным образом, когда на помощь нашим войскам прибудут резервисты, проходящие сейчас стадию обучения и восстановления боевых навыков.

«Без мобилизованных нам придётся туго. Хорошо, что уже резервы заканчивают свою подготовку и постепенно подтягиваются к линии фронта, адаптируясь к непосредственно боевым действиям. Скоро российские войска накопят достаточно сил и пойдут в наступление. Немного осталось ждать», — уверен Антон Ф.

Министерство обороны Российской Федерации Армия России

Напомним, 12 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал в своём Telegram-канале о том, что оборона Вооружённых сил России сдержала все попытки прорывов со стороны киевских нацистов на территории региона.