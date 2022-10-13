Заявление президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Чёрного моря и Турцию, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Российский лидер отметил, что «утраченный объём транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы». Такие серьёзные планы, подчеркнул Путин, должны реализовываться, основываясь на заинтересованности партнёров, не уточнив при этом, о ком конкретно идёт речь.

«Непонятно, ради чего. Евросоюз всеми силами и открыто заявляет, что надо Россию убрать с мировой карты, а мы стараемся им газ поставлять», — написал Рафаэль И.

Многие пользователи не сочли эту новость за позитивную. Граждане переживают из-за агрессивной политики Запада в отношении России, в связи с чем воспринимают потерю рынка Европы для российских энергоресурсов как благо.

«Зачем мы перед Европой и так, и этак? Не хотите «Северные потоки», нате вам «Южный поток» через Турцию. Война войной, но газ через [территорию бывш. УССР] для Европы нате в полном объёме?! Не хотят — не надо! Значит, им тепло и сытно! Они и «Дружбу» уже продырявили! Им вообще газ не нужен. Что мы им со своим газом всё навязываемся и навязываемся?!» — возмущается Арина Д.

Некоторые комментаторы уверены, что Россия всегда найдёт, кому продать своё сырьё, поэтому мы внакладе никогда не останемся.

«Ну если не хотят, Россия может эти две ветки «Северного потока» к Китаю «перекинуть». Проблем-то нет», — подметила Ирина Я.

«Россия всегда будет в выигрыше», — отметил Ульстар К.

«Для России тут любой исход выгодный. Поставляет она газ, либо же нет», — считает Иван П.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

Часть людей полагает, что отчаянные попытки Путина достучаться до сознания европейцев заслуживают уважения, но стоит всё-таки учесть, что Европа — вотчина США и этот факт уже невозможно игнорировать.

«Что мешало Европе стать, как завещали Бисмарк, де Голль, частью огромного евразийского пространства от Лиссабона до Владивостока, находясь в выгодных для неё экономических отношениях с Россией и Китаем? Этот конгломерат нельзя было бы разрушить или превзойти экономически. Вице-канцлер Германии назначается в Штатах, там же утверждается президент Франции и все европейские элиты как «заколдованные» идут за ними в утопию самоуничтожения. Кучка европейских лидеров готова утопить в разорении, холоде и голоде свои народы ради какой высшей идеи? Непостижимо», — написала Мария У.

«В любом случае нам с Европой уже не по пути. Это заявление — подтверждение союзнического статуса Турции. Что для нас в данный момент — великое благо», — убеждён Валентин С.

Напомним, 12 октября президент России Владимир Путин заявил на форуме «Российская энергетическая неделя» о том, что Российская Федерация могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Чёрного моря и Турцию.