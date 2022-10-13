Российская сторона не будет продавать энергоресурсы странам, ограничивающим на них цены. Соответствующее заявление 12 октября сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — заявил он.

Заявление президента России обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поддержали российского лидера, добавив, что не стоит позволять другим странам грабить Россию. Другие задались вопросом, как можно поставлять энергоресурсы странам, снабжающим киевский режим оружием.

«Это смелое решение. На самом деле, оно единственно верное. Если позволить грабить себя через нерыночные меры, то это превратится в тенденцию. Потом возникнет потолок цен на российский газ, металлы, урановое топливо, древесину, удобрения и т.п. Поэтому лучше отказаться продавать вообще, чем продавать по искусственно заниженным покупателями ценам», — написал Serge.

«Европа что хотела, то имеет», — отреагировала Lyudmyla S.

«От всей России очень сильно поздравляю Европу», — с сарказмом добавил Павел.

«Отключить их от всего за пособничество терроризму», — призвал Vetal M.

«Потолок ледяной, дверь скрипучая,

За шершавой стеной тьма колючая.

Как шагнешь за порог — всюду иней,

А из окон мороз синий-синий», — смеется Nadin, видимо намекая на тяжелую зиму для ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мёрзнет

«Надо было изучать русские поговорки: что посеешь, то и пожнешь», — добавил Алекс К.

«Как можно вообще поставлять ресурсы тем, кто поставляет против нас оружие?» — не понимает Роза.

«А было ведь время, когда европейцы договаривались с Путиным о всё более тесной интеграции… Ну до спровоцированной США демографической диверсии в Европе в виде направленного туда потока беженцев из Азии и Африки», — напомнил Ilya K.

«Как-то сильно мы про них беспокоимся (про европейцев), они свой выбор сделали, поэтому пора бы на собственные… регионы посмотреть, а то отапливаемся до сих пор углём и дровами», — отметил Батор Ш.

«Надо официально заявить, что все, кто применит потолок цен, смогут покупать нашу нефть с 25% наценкой от рынка. Уверен, сдуется больше половины», — отметил Maksim K.

ArtseBie Нефть

«Ну всё верно. А то совсем обнаглели, им надо, а они условия и цены диктуют. Пусть вон у Америки покупают по дешевке», — не без сарказма призвала Tatyana G.

«Вот это правильно, надо свои условия тоже выдвигать, хватит им всё дарить. Неблагодарные людишки», — подытожил Владимир.