Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что Североатлантический альянс не выполнил часть обещаний. Политик указал на то, что его «не устраивают» доводы, в соответствии с которыми невыполнение Североатлантическим альянсом обещаний стало причиной «агрессии» российской стороны.

Ян Массейс. Два лицемера

«Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит», — сказал он, добавив, что, поддерживая Киев, Европа «обороняет» себя.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что у европейского политика избирательная память. Иные порекомендовали политику задуматься о причинно-следственных связях.

«Ну, референдумы тоже уже история, чего об этом вспоминать?..» — с сарказмом отреагировал Алексей Ю.

«Нормально так… «Тут помню, тут не помню»…» — добавила Наталья Б.

«Господи, с кем мы боремся? Где они их откопали?» — в недоумении Nana S.

«Мы ждали, когда придёт это время и все будут платить по своим счетам», — добавила Наталья П.

«Менталитет никуда не денешь: собственная правота по месту рождения и положению, а все остальные — второй сорт…» — комментирует Ольга Е.

«Правильно, товарищ Боррель, кто старое помянет, тому глаз вон, а вот кто старое забудет — тому оба», — комментирует Наталья.

European Parliament Жозеп Боррель

«Какая к черту история, если сейчас, в данный момент, НАТО практически стоит на наших границах?!» — возмутилась Natalia T.

«Ну что ж, история, так история, всё уже в прошлом… [Киевский режим] в прошлом, Европа в прошлом, экономика Европы в прошлом…» — добавила одна из участниц обсуждения.

«Благополучие ЕС — это тоже уже история. Не стоит и вспоминать», — с сарказмом прокомментировала Maria.

«С точки зрения охотника, пусть и тупого, ничего не может оправдать агрессии медведя в отношении к нему. Ни разрушенная берлога, ни убитые медвежата, ни трупы множества животных по всему лесу…» — проиллюстрировала заявление Борреля Ксю.

«Вот и европейские и американские политики так и живут. Нагадили, наплевали, — это не мы. Потом бумажечкой прикрыли, сознались, но это уже история, и мы начинаем отношения с чистого листа. И так по кругу. Нагадили, обманули, сознались и с чистого листа», — пишет Tatiana J.

«Возможно, мы наивно поверили, но это уже история, не стоит об этом вспоминать. А свое вернем. Мы всегда так делаем. История знает», — написала Елена.

«Не хочешь вспоминать? Напомним! Так напомним, что не забудешь!» — отреагировал Аlex.

«Но если обманули их, то вспоминают, и не раз», — смеется «КИА».

«История, значит. А мы вам этот должок не забыли вот», — комментирует Julia L.

«Расскажите ему про причинно-следственные связи. Он, видимо, не в курсе», — призвал Nickolay B.

«Всё в порядке. Вчерашние удары по [территории б. УССР] — это тоже уже история. Боррель может о них забыть», — с сарказмом добавил Vladimir G.

«Какие лицемеры! Аж плюнуть в них хочется!» — отреагировала Mina.

«А кто сказал, что мы в чём-то должны оправдываться? Мы забираем свои земли со своим народом, и мне лично до лампочки, что об этом думают терпилы из ЕС», — подытожил Солнцеворот.