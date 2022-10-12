Глава Газпрома Алексей Миллер, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что во время пика холодов могут замерзнуть целые города Европы. На что подписчики одного из телеграм-каналов, освещающих мировые новости, посоветовали начинать «строить стену от белых ходоков».

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

«Когда же этот маразм прекратится — «назло Путину отморожу себе всё?» — поинтересовался подписчик под ником Младший Лейтенант.

«Америка согреет своей любовью», — подчеркнула Ирэн.

«Так, настройки зимы: режим — аномальный холод», — добавила Елена.

«Не понимаю, чего они там все всполошились, ну придётся немножко одежды на себя напялить, ну, может, теперь супчик придётся варить на костре, романтика ж! Зато на зло ведь, месть, она ж такая… холодная», — отмечает один из комментирующих.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США Холод

«Мёрзни, мёрзни, волчий хвост», — процитировал героя известной сказки Андрей.

В то же время Константин К. напомнил, что «это проблемы Европы, а не наши», а Наталия О. считает, что «это даже радует скорее, чем заботит нас, потому что чем холоднее зима, тем короче дорога к правде».

Отметим, что, по словам Миллера, Европе при аномальных холодах может не хватать около 800 млн кубометров газа в сутки. Это, по его словам, треть потребления.

«Они ещё до подрывов газопроводов сами решили пережить эту зиму без российского газа. Пусть попробуют, если выживут, то расскажут, каково им было…» — предложила Алина.

«НАТО, само того не понимая, уничтожает свою экономику и свой народ. Мы-то русские, мы из любой сложной ситуации выкарабкаемся, а вот холеная Европа вряд ли… Менталитет у нас разный», — уточнила Кристина.

А Александр Ахмедов спрогнозировал, что «после зимы, кроме России, никого не останется».

При этом Миллер уверяет, что, по пессимистичному прогнозу, в марте в запасах Европы останется только 5% газа и даже если Европа сможет пережить зиму, то остаётся вопрос — «что будет с закачкой к следующей зиме».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что европейские партнёры Вашингтона рискуют, заключая контракты на поставки газа из Соединённых Штатов.

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