В центре Киева снесли памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщило 11 октября издание «Страна», назвав памятник «символом русского мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

«Демонтаж [памятника] посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову… — общественному активисту, преподавателю корейского языка в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, который погиб в мае 2022 года», — добавили в издании.

Произошедшее не оставило равнодушными пользователей мессенджера Telegram. Многих отношение к памяти о великом русском писателе возмутило.

«Легко воевать с тем, кто сдачи не даст, да, хлопцы?» — с сарказмом спросил один из участников.

«Ну пусть потерпят, наряду с памятниками, которые они сами и уничтожают, ВС РФ помогут избавится им и от ненавистного наследия СССР в виде АЭС и ТЭЦ», — с сарказмом добавила Елена.

«Всё верно — селюкам не нужен Пушкин, с них хватит и мовы», — пишет Юрий К.

«Лакеи вечные Европы, ее духовные рабы, Вы извратили отчий опыт и предков предали гробы!» — процитировал Пушкина Сергей.

«Ещё есть какие-то вопросы, что там РФ делает?» — спросил Анатолий.

«Ну и кто тут оккупанты?» — отреагировал Arhi B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война с историей

«Варвары! Пушкин будет звучать своими стихами вечно!» — пишет Галина Я.

«Памятник ответить не может», — добавил Sergei.

«Они сами для себя угроза… Родства не помнящие…» — отметил «Балбес».

«Дичают не по дням, а по часам. И это света нет два дня», — шутит Nina S.

«Придет время, и всё вернём на свои места, только вот погибших в этой непростой схватке уже не вернуть…» — добавила Olga.

«Если вам не подходит язык, памятники, история, традиции, герои и вы хотите это всё уничтожить, значит, вы пытаетесь построить свое государство на чужой территории! (Не точно и не моё)», — прокомментировал Дмитрий.

«Быдло сгинет, не оставив о себе никакой доброй памяти. А Пушкина знает и любит весь мир. Кстати, [бандеровским] троглодитам не мешало бы перечитать «Полтаву» Пушкина. Если, конечно, это быдло ещё не разучилось читать», — написал Владимир.

«Воевать с памятниками проще, чем на поле брани…» — отметила Valentina.

«[Памятники] Ленину закончились, мозг этого не перенёс», — с сарказмом пишет Елена.

«Так и до Гоголя где-нибудь попытаются добраться… Дикари и те мудрее, чем эти вандалы. Александр Сергеевич — величайший человек в нашем мире. Руки отсохнут у тех, кто посягает на его память. Как жаль, что мы не можем поднять этот бюст с земли, не сомневаюсь, что день, когда всё восстановится, вот-вот настанет…» — комментирует Лиля.

«А мы гордимся Пушкиным! И не сочтём унизительным поклониться до земли, подобрать памятник и установить в российском городе!» — добавила Евгения.

«В качестве «благодарности за этот подвиг» вручить бы им повестки! И раз они такие храбрые и преданные идеалу НАТО, пусть идут за это жизни отдавать!» — подытожил Evgraf E.