Польский оператор PERN обнаружил разгерметизацию на нефтепроводе «Дружба».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

«Во вторник [11 октября] поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода «Дружба» на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка», — сообщили 12 октября в польской компании, добавив, что по данной нитке нефтепровода нефть идет в Германию.

Передачу нефти по поврежденной нитке нефтепровода отключили.

«Вторая нитка нефтепровода работает без изменений», — также сообщает источник.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения предполагают, что это дело рук польской стороны не без ведома Штатов. Иные добавили, что это второй удар по немецкой экономике после диверсий на «Северных потоках».

«Поляки решили удавить немцев», — с сарказмом отреагировала Наталья.

«Сейчас что тоже скажут, что Россия виновата?» — задался вопросом Андрей.

«Что-то кучно пошли трубопроводы выходить из строя. Причём на территориях, где не ведутся военные действия. А вот на территории [бывш. УССР] функционирует…» — задумалась Елена Т.

«Ну не хотят немцы выплачивать репарации полякам, вот и сюрпрайз», — добавил 56 137.

«Немцы всегда эту дырку могут залатать, нужно всего-то выплатить репарации», — смеется A. V.

«Поляки мстят за то, что Германия им денег не даёт», — считает Петя И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спор

«Как и говорили, что ЕС начнёт жрать себя изнутри. Сейчас им не до [киевского режима] будет. Надеюсь…» — предположила Татьяна Ш.

«В США что-нибудь разгерметизировалось? Или они так и будут кайфовать на островке?» — недоумевает Booking.

«Поляки по приказу хозяев поставили сапог на горло Германии. Чем ответят немцы? И могут ли они вообще что-то сделать?» — задался вопросом Роман.

«Может, так Германии и надо? Пусть померзнет-пострадает. Страдания воспитывают лучше, чем сытое безбедное существование», — отреагировал Kit-too.

«С такими «друзьями» и врагов не надо», — добавил Виктор Р.

«Американцы начали усиленно качать экономику Германии, так как понимают, что [киевский режим] долго не протянет, и нужно успеть перетянуть на себя одеяло», — пишет Alex P.

«Ох, сливают немцев», — прокомментировала Екатерина.

«Привет Германии», — с сарказмом отметил Анатолий.

«Дружба дала трещину», — шутит Галина К.

«А мысль про раздел Польши может заиграть для Германии новыми красками», — с юмором написал один из участников обсуждения.

«Контрольный выстрел в голову немцам. Похоже, что Германию решили уничтожить полностью», — пишет Maksimus.

«Польша на фоне потери энергии с [территории бывш. УССР] решила взять себе нефть в качестве репараций?» — с юмором поинтересовалась Irina V.

«Просядет совсем Германия. Что с теми беженцами [с территории бывш. УССР] будет? Как они от немцев козинаки будут получать?» — задалась вопросом Alira.

«Какая дружба, такой и нефтепровод», — отреагировал «Спи».

«Германия всё ещё не понимает, что происходит?» — спросила Ольга З.

«Дружба дружбой, но немцам пора вернуть своё. И я сейчас не о нефти», — с сарказмом подытожила «Лиса», под «своим», видимо, подразумевая территории.