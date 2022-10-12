Пока министр армии США Райан Маккарти защищает политику многообразия, равенства и ЛГБТ-просвещения, всё больше действующих и бывших американских военнослужащих жалуются, что Пентагон начал ставить «официоз» выше обучения и боевой эффективности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЛГБТ

Военнослужащие, часть из которых отслужила в Ираке и Афганистане, обвиняют новую культуру Пентагона в серьезных проблемах с набором.

«Разнообразие — это еще один способ разделить и контролировать массы. Это ничего не дает военному бойцу», — сказал недавно один из военнослужащих в интервью Fox News Digitial и продолжил: «Эти обучения политкорректности отвлекают от боевых действий. Из-за этого мы не сосредоточены на подготовке. За рубежом такого нет, и я видел это в командировках».

Издание отмечает, что многие военнослужащие разделяют схожие настроения, при этом старшие офицеры, которые высказываются по этому вопросу, рискуют своей карьерой или пенсионным обеспечением.

«Если вы выразите простое сомнение по поводу методов Пентагона, используемых для продвижения «равенства и разнообразия», вас накажут, и это наказание будет суровым и публичным», — сказал один из военнослужащих.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Мы с мужем оба — военные в отставке, пришедшие из эпохи старой школы, с многочисленными боевыми командировками. Мы видели изменения, начавшиеся еще до выхода на пенсию, и потрясены тем, как далеко всё зашло с тех пор, как мы ушли. Мой муж до сих пор работает в армии в качестве гражданского лица, поэтому видит всё сам. Когда наши дети были маленькими, мы всегда призывали их в армию, а теперь, когда старшие из них достигли совершеннолетия, мы делаем прямо противоположное. Мы содрогаемся при мысли о том, что они будут участвовать в таком разгроме армии. К счастью, наши дети достаточно патриотичны и информированы, чтобы видеть именно то, что видим мы. Каждый из тех, кто планировал вступить в армию, теперь строит новые планы», — рассказывает EODcowgirl.

«Наш сын, настоящий патриот, выпускник Военно-морской академии, офицер Корпуса морской пехоты, прошел через это. ВМС и морская пехота потратили невероятное количество денег на его обучение и подготовку, и он служит уже более 10 лет. Но он уходит, потому что они достали его ЛГБТ-просвещением. Какая расточительность», — делится Mackspops.

«Как ветерана меня спрашивают родители и подростки о службе в армии. И впервые в жизни я советую отказаться от этого. Тем, кто интересуется, я советую получить двухгодичное техническое образование в муниципальном колледже. Тогда, когда в 2024 году в армии появится здравомыслящее руководство, у них будет возможность получить гораздо лучшую работу», — пишет scottbuzz.

army.mil Трансгендерные солдаты в армии США

«Камала Харрис заявила, что право выбора является важнейшим — так почему же все эти военнослужащие не смогли принять собственное медицинское решение относительно вакцинации и просвещения?» — спрашивает MontauktheEnd.

«Я ветеран канадской армии, и у нас в Канаде такие же проблемы», — подчеркивает tybernicus.

«Я происхожу из семьи военных. Мой отец и три моих дяди (упокой Господь их души) воевали во Второй мировой войне, два моих брата и я служили во время конфликта во Вьетнаме, а мой сын и два племянника сейчас в военной форме, готовые защищать нашу страну в любой момент. Правда, политики больше заинтересованы в разных программах, чем в боевой готовности. Это нехорошо», — указывает tuffngruff.

«Я ветеран армии и вышел на пенсию в звании сержант-майора. Боевая подготовка страдает, потому что обязательные лекции об ЛГБТ стали более приоритетными. Я не мог оставаться в армии, видя, как разлагается подготовка солдат», — критикует indyconvo.

«Руководство Пентагона совершенно забыло, что их цель, их единственная цель — убедиться, что наши вооруженные силы подготовлены и обучены войне. Всё остальное не имеет значения», — комментирует rick7008.

«Эти лекции приводят только к раздору. Я бывший пехотинец, и в моем взводе раса, цвет кожи и т.д. не имели никакого значения. Это классические демократы, создающие проблемы там, где их нет, чтобы создать впечатление, что у них есть цель», — осуждает rd0 311 808.

«Мой сын служит в армии. Он полностью согласен с этим. Это не та армия, которую он знал, когда шел в армию. Ему осталось 11 месяцев до окончания контракта. Он выполнил свой долг и ни о чём не жалеет. Но эта администрация полностью разрушает армию в целом. Парни уходят рекордными темпами, и они не могут набрать новых рекрутов. Это многое говорит о нашем правительстве!» — восклицает Js001.

Напомним, что вооруженные силы США столкнулись с кризисом набора: в 2022 году армия оказалась не в состоянии выполнить свои цели по набору, а морская пехота, ВВС и ВМС были вынуждены компенсировать пустые места за счет резервистов по программе отсроченного поступления.