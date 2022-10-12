Президент США Джо Байден продолжает убеждать американцев в невиновности своего сына Хантера на фоне того, как федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления ему обвинений в налоговых преступлениях и лжи о покупке оружия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Байден и ранее отрицал виновность своего сына, ссылаясь якобы на русскую пропаганду. И вот на этой неделе президент снова заявил, что доверяет Хантеру, который, по его словам, преодолел наркозависимость и «начал новую жизнь». Байден также отметил, что ничего не знает про историю с покупкой оружия.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Родительские способности Байдена превосходят только его президентские способности», — иронизирует clairequilty.

«Я не думаю, что из этого что-то выйдет. Джо контролирует Минюст, и они заключат с ним сделку о признании вины до того, как республиканцы возьмут палату представителей в январе. Законы для нас, не для него. Единственная надежда на реальное правосудие будет зависеть от того, удастся ли связать Джо с аферами Хантера и избавиться от них обоих. Но я сомневаюсь, что расследование Конгресса доберется до первой базы. Им противостоят коррумпированные ФБР и Минюст», — рассуждает rickwj.

«Но если бы любой из нас совершил те преступления, которые совершили Хантер и Джо, мы бы сидели в тюрьме. Более того, то, что они сделали, поставило под угрозу безопасность нашей страны, а политика Джо стала причиной надвигающейся рецессии», — негодует Preston7.

«Почему более двух десятков действующих и бывших агентов и экспертов разведки без каких-либо доказательств или расследования утверждают, что ноутбук Хантера Байдена — это «российская пропаганда»? Хиллари и Хантер работали с Россией больше, чем Трамп», — отмечает HarryBaals404.

«Конечно, Байден гордится своим сыном. Его политические маневры сделали Байденов экстравагантно богатыми. А вот гордимся ли мы, американцы, им — это вопрос, который необходимо задать», — комментирует bdover28.

«Зачем вице-президенту США лететь в Киев и говорить, что США не дадут стране сотни миллионов, если Киев не уволит прокурора, расследующего деятельность компании, с которой связан сын Байдена?» — спрашивает HarryBaals404.

Center for Strategic & International Studies Хантер Байден

«Байден должен поддержать Хантера. Я терпеть не могу, когда криминальные семьи доносят друг на друга. Есть много улик, чтобы осудить их всех», — уверен Danhar.

«Подождите, пока закончатся промежуточные выборы, и, я думаю, тогда мы узнаем очень тревожные новости о всей семье», — предсказывает hank1010.

«Я понимаю, ни один отец не хочет видеть, как его сын терпит неудачи в жизни. Но если Джо действительно хочет помочь своему сыну, он будет способствовать тому, чтобы Хантер «признал свои ошибки» и принял последствия. Только после того, как он признает свои ошибки, он сможет увидеть настоящее исцеление. Кстати, это относится и к Джо. Америка — прощающий народ. Если Джо признает свои ошибки и покинет пост президента, он тоже начнет исцеляться и восстанавливать свои силы», — советует pblooney46.

«Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки преуменьшила важность возможных обвинений против Хантера и предположила, что избирателей не интересует, совершал ли сын президента преступления. Какое лицемерие. Когда Трамп был президентом, левые только и делали, что пытались сфабриковать преступления, совершенные якобы его детьми», — вспоминает pjh1965.

Напомним, что расследование в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году, когда в США стартовала новая президентская гонка. Первоначально расследование было сосредоточено на финансах Хантера, связанных с его работой на киевский режим. Со временем следователи начали выяснять, что сын политика, вероятно, врал о своих доходах и оформлении документов на покупку оружия в 2018 году.

Любопытно, что во время выборов, когда арест Хантера мог помешать его отцу занять место в Белом доме, сам Джо Байден и ведущие либеральные СМИ США утверждали, что все слухи о мошенничестве являются «русской пропагандой».