Американский Конгресс может перестать выделять киевскому режиму финансирование, если Владимир Зеленский будет и дальше жаловаться, что помощи со стороны США мало. Об этом, как сообщает со ссылкой на экс-чиновника Белого дома The Washington Post, Зеленскому заявил президент США Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несварение

«Байден сказал [главе киевского режима] в личной беседе, что ему будет трудно просить Конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — сообщает американская газета.

В статье уточняется, что Зеленский неоднократно обращался к Штатам и иным странам с требованием выделить дополнительное вооружение при том, что киевскому режиму были предоставлены внушительные объемы военной помощи.

Издание также указывает на раскол среди элиты Соединенных Штатов из-за огромных размеров помощи, которую киевский режим получает от США, и этот раскол значительно может усилиться после 8 ноября в случае победы на выборах в палату представителей республиканцев.

Сообщение газеты The Washington Post обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения обратили внимание на то, что американский лидер указал место своему подчиненному, то есть Зеленскому. Иные не без сарказма добавили, что представители киевского режима, в первую очередь Зеленский, не умеют больше ничего, кроме как просить.

«Так Зеля же больше ничего не умеет», — иронизирует Татьяна.

«Это сложно. Наркофюрер только во сне не просит денег и оружия. Хотя тоже не факт», — пошутил ZOV.

«Наверное, скоро клоуна сольют, не оправдывает надежды», — отреагировал Денис Е.

«Хозяева кормить перестают?» — с сарказмом спросила Любовь Николаевна.

«Вспомнилось, как одни квартиранты моей бабушке объясняли задержку оплаты: «Мы Вам не платим потому, что Вы нас нервируете тем, что спрашиваете». И так полгода, потом просто исчезли», — проиллюстрировал ситуацию Дмитрий П.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Клоун уже и Байдена достал», — смеется Владимир.

«А еще есть много команд для псины — помимо «фас», есть еще «фу», — шутит Алена.

«Даже Байден понял, с кем дело имеют, что они любят кусать дающие руки», — добавила Lana.

«Попрошайка позорит дедушку», — смеется Андрей.

«Место! Не тявкай!» — шутит Виктория.

«Хозяин пнул псину, чтоб та не скулила», — не без сарказма пишет GSW.

«Как бы то ни было, США заинтересованы в военных действиях на [территории б. УССР], поэтому… будут продолжать себе в убыток платить деньги Зеленскому», — отметила Холодная длинная зима.

«[Американцы]… Вы себе на шею посадили самую неблагодарную скотину в мире… Они всегда будут недовольны, им всегда будет мало, и они будут считать, что вы их обманываете. А как только перестанете давать деньги, сразу станете врагами», — не выдержал Чужой Человек.

«Он не сможет не просить, это их рабочее состояние», — шутит Юлия Г.

«Зеленского даже жалко стало. Обещали золотые горы, всемерную помощь, а на деле…» — написала Elena.

«Как я и думал, к зиме сливают [киевский режим]. Будут пытаться заморозить конфликт», — предположил Drongik.

«Приструнил сявку», — с юмором подытожил Tigger.