Президент США Джо Байден призвал Владимира Зеленского перестать жаловаться на нехватку военной помощи от Вашингтона. Эта просьба престарелого лидера США, адресованная неадекватному главе нацистского киевского режима, вызвала шквал комментариев в социальных сетях.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Кукиш

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома, Байден в личной беседе намекнул Зеленскому, что если он продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона, то Конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги.

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«Клоуну запретили плакаться», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Егор G.

«Нищенство — конёк наркомана Зеленского», — рассуждает О. Н.

«Попрошайке всё мало… Возомнил из себя непонятно что», — пишет Наталия.

Пользователь с ником А. М. назвал Зеленского нытиком.

«Америка больше не хочет помогать. Зеля, тебе конец», — оставил эмоциональный комментарий Александр Р.

«Бидон обиделся», — смеётся Екатерина.

«Что Байден неадекватный, что Зеленский», — считает Музыкант.

«Хозяин показал Зеле фигу», — пишет Вова.

«Кровавому клоуну Зеле мало крови», — подчеркнул Николай.

Представительство киевского режима Владимир Зеленский

«Попрошайка чёртов», — охарактеризовала Зеленского Ксения.

«Да пусть Байден передаст пост президента Зеленскому уже. Чего мелочиться», — шутит R. S.

«Тролль надоел своим спонсорам», — отметил Виктор.

«Ооооо, они ещё не подозревают, что неблагодарность — это второе имя укронацистов», — напомнил Алексей К.

«А он привык уже, что ему постоянно помогают, а ему всё мало и мало, поэтому всю жизнь с протянутой рукой. Пусть на улицу выйдет, и там милостыню ему подадут, он же знаменитый на весь мир клоун», — пишет про Зеленского Людмила.

«Получил Зеленский по наркоманскому носу. То ли ещё будет», — подытожила обсуждение Марта.