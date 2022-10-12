Байден просит Зеленского не жаловаться — сети: «Оба неадекватны»
Президент США Джо Байден призвал Владимира Зеленского перестать жаловаться на нехватку военной помощи от Вашингтона. Эта просьба престарелого лидера США, адресованная неадекватному главе нацистского киевского режима, вызвала шквал комментариев в социальных сетях.
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома, Байден в личной беседе намекнул Зеленскому, что если он продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь со стороны Вашингтона, то Конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги.
Читайте также: Байден предостерёг Зеленского от жалоб на нехватку военной помощи от США
«Клоуну запретили плакаться», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Егор G.
«Нищенство — конёк наркомана Зеленского», — рассуждает О. Н.
«Попрошайке всё мало… Возомнил из себя непонятно что», — пишет Наталия.
Пользователь с ником А. М. назвал Зеленского нытиком.
«Америка больше не хочет помогать. Зеля, тебе конец», — оставил эмоциональный комментарий Александр Р.
«Бидон обиделся», — смеётся Екатерина.
«Что Байден неадекватный, что Зеленский», — считает Музыкант.
«Хозяин показал Зеле фигу», — пишет Вова.
«Кровавому клоуну Зеле мало крови», — подчеркнул Николай.
«Попрошайка чёртов», — охарактеризовала Зеленского Ксения.
«Да пусть Байден передаст пост президента Зеленскому уже. Чего мелочиться», — шутит R. S.
«Тролль надоел своим спонсорам», — отметил Виктор.
«Ооооо, они ещё не подозревают, что неблагодарность — это второе имя укронацистов», — напомнил Алексей К.
«А он привык уже, что ему постоянно помогают, а ему всё мало и мало, поэтому всю жизнь с протянутой рукой. Пусть на улицу выйдет, и там милостыню ему подадут, он же знаменитый на весь мир клоун», — пишет про Зеленского Людмила.
«Получил Зеленский по наркоманскому носу. То ли ещё будет», — подытожила обсуждение Марта.